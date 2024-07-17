兒少權法遭疑「保護加害人」　蔣萬安喊話中央討論更明確標準

記者袁茵／台北報導

台北市信義區一家私立幼兒園的園長兒子涉性侵孩童，還拍600多部私密影片，引爆全台怒火，但因《兒少權法》規定不得揭露被害人學校、身份，導致媒體無法多加報導；而監院16日主動公布幼兒園與狼師姓名，引發外界質疑標準。台北市長蔣萬安17日喊話，希望監院、NCC、衛福部能共同討論更明確標準，讓地方政府有更明確規範遵循。

▲台北市長蔣萬安出席拒菸活動前受訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

根據《兒童及少年福利與權益保障法》第69條規定，媒體不得報導或記載受害的兒少當事人姓名，或其他足以識別身分資訊。

就在媒體因《兒少權法》無法公布信義狼師幼兒園相關資料時，衛福部保護司司長張秀鴛16日稱，沒有不得報導加害人的規定，而是在報導兒虐、性侵等案件時，要注意不得揭露被害人身分資訊，如姓名、影像、聲音。至於法條規定不得揭露學校、班級的部分，因為幼兒園不屬於學校，所以並沒有不能報導幼兒園名稱。

不僅如此，監察院16日要調查北市府對「狼師案」疏失時，直接公布幼兒園名為「私立培諾米達信義幼兒園」，涉案教保員、園長之子名為「毛畯珅」，且批評北市府3月12日發布行政調查結果新聞稿，既已作成公布姓名及機構名稱的行政處分，且該園已於2023年停業，卻又不對外揭露該園名稱，實有自相矛盾之處，致遭外界誤解《兒少權法》69條變相包庇加害人。

蔣萬安17日上午出席「拒絕菸害，享受純淨生活」記者會，針對監院公布幼兒園名字、狼師全名，北市未來會不會主動揭露？蔣萬安表示，最主要是《兒少權法》第69條有相關規定，北市也都會配合監察院的調查，「我們也很希望監察院、NCC、 衛福部等能夠共同討論一個更明確的標準，讓地方政府在第一線執行時，能夠有更明確的規範遵循」。

被問到會不會覺得媒體無法報導狼師姓名，是變相保護兇手，而不是保護被害人？蔣萬安回應，法律有相關的規範，但是在執行上面，如果能夠共同討論更明確的一個依循標準，「我想能夠會有更好的依循」。

蔣萬安提及，已經請同仁盤點，在適用法律上，有哪些是可以讓中央來共同討論修法；其中一項就是針對《兒少權法》第69條，對於媒體是否可以公佈或報導相關資訊，如果是已知得以識別相關的被害人，那有沒有相關保密義務的例外規範？這個部分如果能夠有更明確的規定跟審議原則，在執行上會有更明確的依循標準。

媒體追問，但網路上已有公布幼兒園名稱？蔣萬安強調，還是會依照過去遵循的原則，以及過去處理的方式進行。