可不可爆食安問題！總部祭「5大措施」：不定期抽查各門市

▲可不可新竹關埔分店爆發食安問題。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者蕭筠／台北報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員14日因不滿客人在打烊前下單，竟吐口水在手掌並徒手抓配料製成飲料，整起事件被同事全程拍下PO網，掀起大批網友撻伐，可不可則火速開鍘勒令該店停業並永久終止加盟合作關係。對此，業者稍早表示將以「5大措施」加強對門市同仁、合作夥伴進行食品法規宣導。

針對新竹關埔分店女店員「飲料加料」一事，業者於15日緊急發出聲明強調，已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職，且將追究法律責任，內容更提及將對全台門市進行教育訓練與宣導，可不可稍早表示，將以「5大具體措施」加強對全台所有同仁及合作夥伴進行食品法規之輔導及宣導。

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可不可也再度強調：「我們相信，只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全，維護公司商譽。請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。可不可熟成紅茶將一如既往，致力於為消費者提供安全、健康的飲品。」

可不可採取5大具體措施如下：

1.定期培訓：我們將定期舉辦食品安全相關培訓課程，確保所有員工及合作夥伴熟知並遵守食品安全法規。

2.內部稽核：加強內部稽核制度，對各門店進行不定期抽查，確保食品安全措施落實到位。

3.法律宣導：邀請食品安全專家及法律顧問進行專題講座，強化全體人員對食品法規的認知與理解。

4.責任意識：培養全體員工及合作夥伴的食品安全責任意識，確保每一位從業人員都能自覺履行自己的職責。

5.溝通平台：建立食品安全問題反饋平台，讓所有員工及合作夥伴能夠及時反饋食品安全隱患及問題，便於及時處理。