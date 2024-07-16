可不可女店員賠定了！勞資律師曝「最難1事」雇主已解決

▲女員工基本上賠定了。（圖／翻攝Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員因不滿客人打烊前下單，製作飲品時在手上吐口水，並徒手攪弄食材、抓入杯中。網上就傳出加盟主要提告，求償450萬。就有勞資律師表示，這種案子最難的就是取得證據，但員工笨到把證據送雇主，「賠是一定要賠的，差在賠多少錢而已」。

「遺產律師, 勞資律師- 林柏男」在粉專表示，這種案件對提告雇主來說，最難的就是取得證據，但掀起風波的女員工根本就是「笨到把證據送給雇主」，令他直呼「賠是一定要賠的，差在賠多少錢而已」。

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回顧事件，7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店接到訂單，但眼見快打烊，2名女店員相當不滿客人「壓線」點單，就有一人吐口水「加料」，再徒手攪弄裝杯，另一名同事則拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到OOO（姓名）美女手抓飲料」，事件瞬間炸鍋。

可不可總公司於15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。而該事件在網路爆發後，疑似女店員本人也在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」