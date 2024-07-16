快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

▲可不可新竹關埔分店爆發食安問題。（圖／翻攝Threads）

記者蕭筠／台北報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員14日因不滿客人在打烊前下單，竟吐口水在手掌並徒手抓配料製成飲料，整起事件被同事全程拍下PO網，引發大批網友撻伐，業者火速勒令該店停業並永久終止加盟合作關係，強調將追究法律責任。稍早，可不可再度發出最新聲明表示，已聯繫上當事消費者，該案也確定進入正式訴訟程序追究所有相關責任。

可不可新竹關埔店爆發食安事件，事件發生在7月14日晚間9點30分，當時該分店接到新訂單，但2名女店員疑因不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中1人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄配料，另一名同事則拍下全程PO網，事後，同事更在影片中訕笑寫道「這位客人真幸運，喝到ＯOO（姓名）美女手抓飲料。」影片曝光震驚大批網友，紛紛怒罵「太沒水準！」

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對此，可不可總公司已於15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。事件爆發後，疑似女店員本人則在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」

▲新竹關埔店食安事件已進入訴訟程序。（圖／可不可提供）※點圖可放大

稍早，可不可再度發出最新聲明表示：「針對新竹關埔分店員工個人不當行為，除昨日官方聲明公告外，總部已於今日完成以下相關事項，同步進行以下公告說明。」

「消費者關懷」

今日中午已由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪。

「法律追究」

關於新竹關埔店（宸新商行）及相關員工對本公司商譽所造成之損害，本公司已委任群策法律事務所林孟毅律師、王楫豐律師處理，進入正式訴訟程序追究所有相關責任。

我們相信只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全並維護公司商譽，請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。可不可熟成紅茶（永醇誠股份有限公司）將與消費者站在同一陣線，持續並致力於為消費者提供安全、健康的飲品。