防盧秀燕競爭、勤跑宣講拚連任黨主席？　朱立倫嗆綠媒製造對立

▲國民黨主席朱立倫出席國會改革宣講台北場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席明年改選，現任黨主席朱立倫近日頻至各地宣傳國會改革，操兵意味濃厚，更被解讀為來年黨魁選舉先固基層，為此防範被視為黨內最具影響力的台中市長盧秀燕。朱立倫今（17日）對此駁斥並開砲，稱此消息是綠媒、特定媒體要製造對立、見縫插針。

朱立倫今出席「第三波民主改革-國會改革說明會」宣講，會前受訪被問到近期頻跑宣講是否為明年黨魁選舉？朱立倫說，特定媒體沒事找事要製造對立、見縫插針，大家都知道國會改革說明會是為了立院國會改革以及各項相關民生法案做說明，預計要辦110多場，他儘量抽空參加其中20多場，也希望各地的首長、民代能把這段時間國會努力的成果跟民眾說明，這是一個跟基層互動的好機會，希望民代多多參加。

另外，台中市長盧秀燕7月底要訪美，也有很多人勸進盧明年參選黨魁，請問朱立倫的看法？朱對此表示，這也是製造特定的謠言，製造盧秀燕的困擾。

朱立倫強調，不管是盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，都是重要的藍軍領袖，做城市外交都是非常應該的。朱立倫也提到盧、蔣2人訪美的行程都是「鐵人行程」，非常辛苦，國民黨希望透過這樣城市外交，把台灣重要的城市推廣出去，同時讓台美關係能進一步提升，也讓大家看到國民黨的路線，跟美方關係是非常友好的。