2度訪幼兒園？簡舒培批混淆視聽　蔣萬安：是依議員要求公布所有紀錄

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園「狼師案」持續延燒，民進黨質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未及時有作為。民進黨台北市議員簡舒培批評，台北市政府日前稱2022年12月、2023年3月有入園訪視，但其實跟性侵案無關，質疑混淆視聽；台北市長蔣萬安17日則表示，是依照議員要求公布所有到園紀錄，希望任何發言本於事實。

▲台北市長蔣萬安出席拒菸活動前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安17日上午出席「拒絕菸害，享受純淨生活」記者會，會前接受媒體訪問。針對教育局稱2022年12月、2023年3月有入園訪視，但被簡舒培質疑跟性侵案無關，而是要讓幼兒園準公共化？蔣萬安先是重申，對於此案感到非常痛心，家長所感受到的憤怒跟擔憂，自己也感同身受。

蔣萬安提及，教育局有回報，其實是應議員要求，公布所有過去有到園的紀錄，因此包含且不限於稽查，所以還有其他例如準公報說明等，都把它詳列出來。

蔣萬安說，這個非常清楚事實就是如此，「任何的發言我們希望都可以本於事實，我們希望能夠讓民眾清楚的了解，不要透過各種發言混淆視聽，造成家長更多的不安。」

簡舒培17日上午於臉書表示，台北市政府16日發新聞稿稱，2022年12月有辦理入園訪視、2023年3月進行公安稽查，並沒有不作為，「但我進一步調查，發現教育局兩次的入園訪視根本無關性侵案！」

簡舒培指出，教育局在2022年12月16日是為了「辦理準公共幼兒園」，2023年3月22日則是為了「辦理公安稽查」，2次入園都與調查狼師性侵案調查無關，市府答非所問就是在混淆視聽、推卸責任。

簡舒培稱，這2次訪視是為了讓幼兒園能夠維持準公共化幼兒園的資格，但該幼兒園在2022年7月前才發生家長通報狼師性侵案，市府完全沒有調查之外，還繼續讓該幼兒園留在準公共化園所，這無疑是「性侵案幼兒園掛保證，讓更多的家長受騙、讓孩子受害」。

▼簡舒培批評，柯文哲、蔣萬安聯手「掛保證」，核准狼師幼兒園準公共化。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）