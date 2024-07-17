大選完與賴清德成立「立法院長改選小組」　柯建銘：我不是自己打仗

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院迎來本會期的最後一天，面對這段時間朝野衝突，民進黨團總召柯建銘表示，他不是自己打仗，其實大選結果出來隔天，總統賴清德、後來接下行政院長的卓榮泰、當時準備參選立法院長的游錫堃、接國安會諮委的馬永成、要接行政院長辦公室主任的林德訓跟他便成立「立法院長副院長改選小組」，他是召集人，他不是自己打仗，民進黨是集體作戰。

柯建銘17日接受資深媒體人周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》專訪提到，他在立法院這麼久，這個會期是他在立法院最糾葛的半年，其實他們最主要選舉對手是中國，藍白過半，背後的中國會展開史無前例地摧毀，選舉三黨不過半，隔天賴清德、卓榮泰、游錫堃 、馬永成、林德訓還有他就成立「立法院長副院長改選小組」，他是召集人，他們很早就知道接下來會面對什麼樣的挑戰，而國民黨最大敗筆就是沒有人控盤，外面有人說會發生綠版的馬王政爭，會講這種話的是政治白痴，不知道民進黨的運作。

柯建銘提到，立法院這邊是作戰第一線，要看著局勢發展去面對，他判斷問題會發生，結果後來民眾黨團總召黃國昌就出來開會說選院長要看國會改革的議題回應，但院長是要中立的，所以這種講法根本鬼扯，他就知道有鬼，藍白想要合在一起。

柯建銘指出，當時黨團就決定回應，說不會為了院長跟民眾黨祈求，喪失原則，大家以為他瘋了，竟然不去爭取票，但這是他判斷要站穩立場，因為後面其實藍白又或是中國其實都把路擋死，像昨天主決議通過說要立即開放兩岸觀光，可是卻是假觀光，實則配合統戰，兩岸事項是行政權的，你用主決議要求開放，這也是藍營釋憲會輸的原因，他們自己站上斷頭台。