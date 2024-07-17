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三重滅門案兇疑做「精神鑑定」逃刑責！　家屬淚灑盼檢方重刑

▲▼應曉薇記者會，談三重滅門案-應曉薇，受害者家屬。（圖／記者周宸亘攝）

▲應曉薇陪同三重滅門案受害者家屬召開記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

三重滅門三屍命案發至今已逾兩個月，受害者家屬今（17日）與台北市議員應曉薇一同召開記者會，控訴兇手狡猾至極且毫無悔意，現在為規避刑責更申請精神鑑定，應曉薇怒轟，「這種人殺他10次都是便宜他了」，盼檢方、法院求處重刑。家屬也說，他們手上的相驗單證實，母親外傷累累甚至骨折，生前可能遭受虐待，死狀淒慘，家屬希望檢警詳查並對張嫌求處重刑。

記者會上，家屬陳姓小姐拿出證據指出，兇嫌殺人後竊取妹妹手機、母親筆電（筆電有通訊軟體）及信用卡，凶嫌殺害全家人後，竟沉著地在5月6日至5月8日盜用母親的信用卡在淘寶購買外幣，同時並將媽媽存款餘額轉帳到其他帳戶，都顯示張嫌對家人帳戶、密碼等早掌握清楚，張嫌更使用妹妹的手機打給保險業務員詢問保單借款、保險理賠，甚至假冒被害人妹妹及劉母還有一手帶大的姪子「仔仔」對話紀錄。

▲▼應曉薇記者會，談三重滅門案-應曉薇，受害者家屬。（圖／記者周宸亘攝）

家屬心痛說明，平常跟妹妹、母親都維持幾天就聯繫，4月24日跟母親最後通話，並約了5月初母親節時聚餐慶祝，在積極找人後竟然天人永隔。張嫌在母親、妹妹被殺害後期間還以假訊息聯繫，意圖製造人在台中的假象，試圖未來想脫罪並營造家人是遇害，家屬表示張嫌實在殘忍至極。

應曉薇提到，目前家屬也想請檢方協助，因為案發現場檢方需進行「命案現場模擬」，但已隔兩個月尚未至現場，房東與管委會多次聯繫家人基於環境仍有味道，及可諒解之因素仍希望家人能早點協助該租屋處的清潔。

陳姓小姐在記者會上淚崩指出，她是真的沒有辦法，今天才會開記者會請大家幫忙，當她知道兇手要做精神鑑定時她相當害怕，深怕法官事後會因精神鑑定輕判他，「這樣我的媽媽、妹妹、姪子怎麼辦？」，她現在也因此事件，還要做心理諮商，「感覺我人不像人、鬼不像鬼，害怕自己沒做好，無法幫家人討回公道」。

▲▼應曉薇記者會，談三重滅門案-應曉薇，受害者家屬。（圖／記者周宸亘攝）

從家屬的陳情，應曉薇也痛斥張嫌根本無任何精神問題，甚至聰明過人，是投機、心思細膩的騙子跟殺人犯。家屬告知張嫌將做精神鑑定，但從兇嫌分別在二至三天滅門，表示殺人動機「絕非一時情緒、精神失控」於殺人後還故布疑陣、繼續假冒家屬傳訊息，顯現張嫌疑意圖用精神鑑定來逃避死刑極為荒唐，她懇請檢方明察重判。

家屬「仔仔」說，從小由劉母（姑姑）帶大，平常四天左右一定會聯繫，事發後找不到姑姑，甚至到姑姑住處樓下按門鈴，張嫌逃離後假冒已死亡親人對話，當警覺情況不對報警後，才知道親人已遭到殺害。回憶起過往與認屍過程至今仍無法承受。只期盼檢方求處重刑，早日讓親人都能安息。

▼三重滅門案兇嫌竊取已死亡岳母及妻子的手機，與仔仔跟姊姊對話 。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲▼ 三重滅門案兇嫌竊取已死亡岳母、妻子與仔仔跟姊姊對話 。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲▼ 三重滅門案兇嫌竊取已死亡岳母、妻子與仔仔跟姊姊對話 。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲▼ 三重滅門案兇嫌竊取已死亡岳母、妻子與仔仔跟姊姊對話 。（圖／應曉薇辦公室提供）
 

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