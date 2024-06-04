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超囂張！詐團扮「鷹眼小隊長」打電話：你涉嫌洗錢案　婦險被騙

▲新北市警局鷹眼隊小隊長石春吉偵破三重滅門案，威名竟成詐騙集團唬弄民眾的工具。（圖／翻攝臉書／新北市政府警察局）

▲新北市警局鷹眼隊小隊長石春吉偵破三重滅門案，威名竟成詐騙集團唬弄民眾的工具。（圖／翻攝臉書／新北市政府警察局）

記者高堂堯／南投報導

新北市警局「鷹眼隊」先前偵破震驚全國的三重滅門慘案，小隊長石春吉成為眾人眼中的英雄，沒想到，石竟也被詐騙集團假冒名號坑騙民眾，陳姓婦人日前連續接到自稱是「石春吉」男子的來電，指其涉洗錢案、須匯款並監管金錢，心慌意亂之下只好報警求助，警方立即分析案情阻詐，並對相類似詐騙手法實施機會教育，才順利保住陳婦老本。

中興警分局指出，府西派出所警員陳弘霖5月28日執行備勤勤務時，一名婦女神情慌張地至派出所求助，表示5月24日在家中接到自稱「南投醫院的藥劑師」來電，詢問是否有請託親友拿其本人雙證件協助領取處方箋，陳婦否認後，「藥劑師」卻表示會協助報警。

▲新北市警局鷹眼隊日前偵破三重滅門案，逮捕張姓嫌犯和其愛犬糯米。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市警局鷹眼隊日前偵破三重滅門案，靠張姓嫌犯的愛犬「糯米」將其逮捕。（圖／記者陳以昇攝）

未料過兩天，又有自稱新北市警局「鷹眼小隊長」石春吉者主動致電陳婦，雙方於LINE社群軟體互加好友後，對方表示陳婦涉及桃園地檢署正在偵辦的洗錢防治法案件，威脅道「可能會被抓去關」；陳婦一聽，整日寢食不安、心神不寧，最後決定至派出所向警方問個清楚。

▲▼詐騙集團假藉「石春吉」之名連日下套，中興警方積極幫助受害婦人阻詐保荷包。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼詐騙集團假藉「石春吉」之名連日下套，中興警方積極幫助受害婦人阻詐保荷包。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團連日下套，中興警方積極幫助受害婦人阻詐保荷包。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳弘霖立即告知陳婦這是典型的「假檢警」詐騙手法：首先聲稱被害人身分遭冒用、申辦電信並欠繳電話費，之後將電話轉接給假警察、假檢察官，再恐嚇被害人涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，使被害人心生恐懼、失去思考判斷力，最後依指示匯款給詐騙集團提供的帳戶，甚至要求提領現金面交給假檢警、真車手；陳婦這才放下心中大石、回復笑容，並頻頻感謝警方及時阻詐與詳細的識詐宣導。

中興分局呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡；民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會，若有任何疑問，除謹守「一聽、二掛、三查證」步驟，並可隨時撥打165反詐騙專線諮詢。

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