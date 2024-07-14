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綜合格鬥亞錦賽「台灣隊拿1金3銀」　應曉薇感動落淚：真的不容易

▲▼中華民國綜合格鬥國家隊總成績一金三銀，再破紀錄。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲中華民國綜合格鬥國家隊總成績一金三銀，再破紀錄。（圖／應曉薇辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

第2屆「綜合格鬥亞錦賽」11日於柬埔寨首都金邊舉行，「台灣綜合格鬥隊」此次拿下1面金牌、3面銀牌的佳績；其中，楊濟華如猛虎出閘，成功奪得金牌，讓全場觀眾為之激動，更獲得不少國家教練的讚賞，是個充滿智慧難能可貴的綜合格鬥選手。

此次「台灣綜合格鬥隊」在第2屆「綜合格鬥亞錦賽」中拿下1面金牌、3面銀牌，綜合格鬥協會名譽主席應曉薇表示，比賽後探望選手，每個都像「熊貓」，選手們為台灣奮戰而掛彩卻仍不屈服，一邊冰敷一邊比讚，「這也就是綜合格鬥MMA選手得以讓全世界格鬥迷尊敬的原因。」

應曉薇說，能有今日的傲人成績，來自於國家隊全體選手冷靜、自律、教練團沉著備戰，奪下金牌的大黑馬楊濟華、銀牌李稘錄、尤凱文、余至誠表現都可圈可點。

綜合格鬥協會主席Kaiser 王則難掩心中激動，稱讚吳巧貞抱病上場精神可嘉，蘇家慧與陶亦儒的表現也是無懈可擊，但礙於場上規定「攻擊受阻礙」，雖敗猶榮。

應曉薇指出，感謝體育署對國家隊的信任，選手們也不負眾望，連續兩屆亞錦賽成績驚艷，金牌楊濟華、銀牌余至誠、李稘錄、尤凱文、上屆銀牌陶奕儒、銅牌吳巧貞以及蘇家慧，國家隊教練團黃育仁、洪啟修，各個都是不折不扣的台灣英雄。選手們則說，面對未來賽事沒有鬆懈的時間，台灣綜合格鬥國家隊將繼續在未來每場賽事發光發亮。

▲▼中華民國綜合格鬥國家隊總成績一金三銀，再破紀錄。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲▼中華民國綜合格鬥國家隊總成績一金三銀，再破紀錄。（圖／應曉薇辦公室提供）

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