「伊甸動物醫院」惡劣行為再曝光！應曉薇：醫院自曝動物手術違法操作

▲台北市議員應曉薇指出，台北市「伊甸動物醫院」又有惡劣行為。（圖／記者林敬旻攝）



生活中心／綜合報導

國民黨台北市議員應曉薇日前接獲陳情爆料，今年二月才遭重罰的台北市「伊甸動物醫院」又有惡劣行為，不僅使用過期藥物醫治毛小孩，更讓非獸醫執刀涉及違法開刀，應曉薇認為該獸醫院屢次違法，要求動保處應勒令其停業，對此，伊甸動物醫院發聲明回應，「本院獸醫師均為國家考試及格，受有專業訓練之執業醫師，從未有醫療助理執刀手術之情，吹哨者提出之照片僅能看出助理人員協助剪線，此為助理正常工作之一，並非執行手術」。

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▲「伊甸動物醫院」發聲明稿澄清並無違法行為，應曉薇認為，此聲明稿不打自招。（圖／台北市議員應曉薇辦公室提供，下同）

應曉薇指出，伊甸動物醫院聲明稿企圖澄清沒有違法行為，卻不打自招，自行承認「獸醫師助理在醫療過程中協助剪線」，此聲明稿引起台北市動保處相當震怒，其內容甚至誤認稽查人員代行發言，公然挑戰動保公權力，該聲明書也讓獸醫業專業人士搖頭，任由助理於手術中協助剪線不但觸法且危險，對此表示強烈譴責，「剪線或縫合屬於手術醫療行為，必須由持有合法執照的獸醫師執行，助理人員僅能在術前準備和遞交器材，不可在手術房內進行任何涉及刀具的操作」。

應曉薇表示，近日又有陳情人檢舉驚人內幕，「伊甸動物醫院」110年10月時使用及販賣動物用禁藥，因違反「動物用藥品管理法」第5條第1項第2款、第35條第1項，今年5月22日偵查終結將提出公訴。

依照起訴書內容，「伊甸動物醫院」遭起訴販售、使用違法動物藥品，此起訴讓社團、全聯會也不敢再幫忙發聲「使用禁藥是為了拯救犬貓」，因伊甸動物醫院這次被起訴使用的違法禁藥palladia ，比合法人用動物用藥基力克單顆販售高出2倍，例如台大動物等醫院就是用合法（人用藥物：基利克）。針對動物住院每日收費近2萬（坊間獸醫院收費約2到5千）的伊甸動物醫院又使用禁藥遭起訴，業界很遺憾，「獸醫院豈可淪營利醫院？」以破壞全體獸醫院名譽。

▲「伊甸動物醫院」110年10月時使用及販賣動物用禁藥，因違反「動物用藥品管理法」第5條第1項第2款、第35條第1項，今年5月22日偵查終結將提出公訴。



應曉薇強調，「伊甸動物醫院」違法使用禁藥起訴，難以再矇騙社會大眾是為了救犬貓才鋌而走險，獸醫師法的不健全，讓獸醫師不想為無良醫院背書，甚至期盼臺灣獸醫用藥也能讓飼主在藥局領藥，但窒礙難行的背後，除了法規，也包含用藥商機。

應曉薇說，飼主不需要因為「伊甸動物醫院」遭起訴而驚慌，因大多的獸醫院動物用藥都是合法的，不過面對許多飼主自責寵物死亡可能是使用到該醫院的禁藥，應曉薇建議仍可向台北市動保處檢舉，並呼籲台北市動保處更應有所作為，伊甸動物醫院更因有受害者指控提供犯罪事實而提起公訴，動保處應以最嚴重之處罰還曾經於此醫院因使用禁藥死亡的飼主一個公道。