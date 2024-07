不滿加州新規！馬斯克將X和SpaceX總部遷至德州　性別法令成最後稻草

▲馬斯克宣布將X和SpaceX的總部從加州搬至德州。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國科技巨頭馬斯克在當地16日宣布,他將把社群媒體平台X和美國太空探索科技公司(SpaceX)的總部從加州搬遷到德州,而促使他做出這一決定的「最後一根稻草」是加州最新的性別法令。

據路透社報導,加州州長紐森(Gavin Newsom)16日簽署了一項州法,禁止學生在未經學生同意的情況下,向家長、監護人,透露學生的性取向,或是轉換性別等相關資訊。法案通過後,瞬間引發了州內兩極的輿論,支持者認為,此法將保護LGBTQ學生的安全和隱私,但反對者認為,這是直接干涉父母的教育。

