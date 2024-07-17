不滿加州新規！馬斯克將X和SpaceX總部遷至德州　性別法令成最後稻草

▲馬斯克宣布將X和SpaceX的總部從加州搬至德州。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國科技巨頭馬斯克在當地16日宣布，他將把社群媒體平台X和美國太空探索科技公司（SpaceX）的總部從加州搬遷到德州，而促使他做出這一決定的「最後一根稻草」是加州最新的性別法令。

據路透社報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）16日簽署了一項州法，禁止學生在未經學生同意的情況下，向家長、監護人，透露學生的性取向，或是轉換性別等相關資訊。法案通過後，瞬間引發了州內兩極的輿論，支持者認為，此法將保護LGBTQ學生的安全和隱私，但反對者認為，這是直接干涉父母的教育。

And ???? HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

事後，馬斯克在X發文指出，「這是最後一根稻草。這項法律，還有之前的很多法律對不少家庭和公司都產生了衝擊，因此SpaceX將立即把總部從加州霍桑（Hawthorne）搬遷至德州的星際基地（Starbase）。」報導稱，「星際基地」是SpaceX公司的火箭發射地，位於德州博卡奇卡（Boca Chica）。

不久後，馬斯克再次指出，「我一年前已向紐森州長明確表示，這類法律會迫使家庭和公司為了保護孩子而離開加州」，並宣布X的總部也將從加州舊金山遷至德州奧斯汀。

報導稱，馬斯克將X與SpaceX總部搬離加州的舉動並不完全出乎意料，因為他早在2021年便已將個人住所從加州搬到德州，並享受那裡不徵收州所得稅的政策。與此同時，馬斯克也經常批評拜登政府和民主黨在跨性別人士權利和移民等問題上的立場。加州選民歷來支持民主黨候選人，而德州被視為共和黨的可靠據點。馬斯克在支持共和黨的脈絡下，將企業搬遷至德州也顯得合理。