　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女睡覺感覺「床在漂」　醒來一看「整屋淹水」傢俱全浮起來

記者蔡紹堅／綜合報導

河南省16日凌晨遭遇極端強降雨，社旗縣一名女子半夜睡覺時，突然感覺到「床在漂」，醒來一看才發現家裡已經淹水，傢俱都在水中漂流，令她不禁感嘆，「差點就被沖走，幸好醒來了！」

女子表示，她半夜兩點多躺在床上睡覺時，突然感覺到床在搖晃，就像「床在漂」一樣，醒來一看，才發現房間裡面竟然淹水了，冰箱等傢俱都浮在水上，床也真的是在水中漂流！

女子趕緊下床逃命，沒想到一到房間外面看更嚇人，院子裡面的水竟然淹到脖子的部位了，也令她不禁感嘆，「差點就被沖走，幸好醒來了！」

▼女子感覺床在漂，醒來才發現家裡已經淹水。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女夢中感覺「床在漂」　醒來一看「整屋淹水」傢俱全浮起來。（圖／翻攝微博）

根據中國天氣網的資訊，16日凌晨，河南南陽盆地遭遇極端強降雨，南陽、周口、許昌等地出現特大暴雨，按昨天8時至今天8時統計，最大降水量出現在河南社旗大馮營，為606.7毫米，按3時至3時統計，大馮營降水量達到683.5毫米。

中國天氣網表示，因為夜間低空急流增強，導致夜雨對流性突出、強度大，最大小時降水量也出現在大馮營，高達148.3毫米（今天1時至2時）。

中國天氣網氣象分析師唐曉靜提到，河南東部和南部降雨仍在繼續，由於副熱帶高壓穩定少動，邊緣急流強盛，北側有弱冷空氣南下形成穩定的切變系統，未來2天，河南南部和東部仍將有持續強降雨天氣，其中西南部一帶累計降水量仍有明顯極端性，且夜間增強特徵顯著。

ET快訊
30歲美女主播結婚了！　嫁給粉絲
可不可女店員做「口水手搖飲」　醫：恐害食物中毒
雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車
「背風渦旋」加劇午後雷雨　鄭明典示警：今北部不會安靜
快訊／離婚後爆劈腿2男！　陳天仁回應了
餵毒虐殺3歲繼女「埋屍樹下」　狠父判17年10月
獨／國道競速1人死亡！肇事男首曝光　一句話讓遺孀更哀痛
熱到受不了！女騎士「自備法寶」遮陽　網讚：沒妨礙別人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子「吃毒菇斷片」隔日上班神遊　同事全嚇傻…急幫送醫

「兩岸貿易有一些下降」　潘賢掌：台商投資未減！信心比黃金重要

教育嚴把關　北京要求義務教育不得選用境外教材

陸女睡覺感覺「床在漂」　醒來一看「整屋淹水」傢俱全浮起來

「溴酸鹽」被驗到達歐盟上限　農夫山泉要香港消委會道歉

山東南部有極端性降雨！　濟南迎大範圍降雨、局地暴雨

港特首將訪東協3國　爭取支持香港加入RCEP

華為低價轉讓問界商標　余承東：因國家法規要求

河南局地「暴雨紅色預警」！　南陽出現洪水…水深至成人腰部

百萬網紅連三場直播都「無人下單」！　廠商斥詐騙提告

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

女子「吃毒菇斷片」隔日上班神遊　同事全嚇傻…急幫送醫

「兩岸貿易有一些下降」　潘賢掌：台商投資未減！信心比黃金重要

教育嚴把關　北京要求義務教育不得選用境外教材

陸女睡覺感覺「床在漂」　醒來一看「整屋淹水」傢俱全浮起來

「溴酸鹽」被驗到達歐盟上限　農夫山泉要香港消委會道歉

山東南部有極端性降雨！　濟南迎大範圍降雨、局地暴雨

港特首將訪東協3國　爭取支持香港加入RCEP

華為低價轉讓問界商標　余承東：因國家法規要求

河南局地「暴雨紅色預警」！　南陽出現洪水…水深至成人腰部

百萬網紅連三場直播都「無人下單」！　廠商斥詐騙提告

萊斯？藍力？富邦悍將簽下28歲3A洋投　譯名再度開放球迷票選

AI應援巴黎奧運！化身啦啦隊與富邦一起為中華隊加油

台積電漲15元收1055　台股大漲117點來到23997點

台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

愛立信2024行動趨勢報告：2029年5G用戶56億、AI來襲新一波換機潮

毛炸！牧師4個月前預言「川普遭暗殺」：子彈飛過他右耳

連晨翔崩壞吃胖21kg認了「不要減肥」　劉品言曝抱抱先頂到凸肚

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

大陸熱門新聞

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

她離婚後中2200萬　前夫提告分到800萬

小鎮掛滿標語「禁性侵幼女」驚呆駕駛

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

「禁止強X嫖宿幼女」　紅底白字大型標語遍布全鎮

2遊客接連拍到長牛角的蛇嚇傻！動物學家解答

百萬網紅連三場直播都無人下單　廠商斥詐騙提告

蘋果中長出白色大蘑菇！研究員千里求購

陸女夢中「床在漂」　醒來一看整屋淹水

瓶裝水「價格戰」開打！低至單瓶3元

售台無人機！中國制裁6家美國企業

陸女穿和服參加動漫展　竟遭保全趕出

農夫山泉「溴酸鹽」被驗到達歐盟上限

新京報揭混油亂象反被圍攻　媒體人：沒良心

更多熱門

相關新聞

山東局部極端性降雨！濟南迎大暴雨

山東局部極端性降雨！濟南迎大暴雨

中央氣象台16日06時繼續發布暴雨橙色預警，未來幾天，河南、山東，又將成為強降雨最猛烈中心，其中，山東南部降雨量具有極端性，16日，山東南部和東部部分地區有中到大雨，17日，山東南部部分地區有暴雨或大暴雨。

河南局地特大暴雨！水深至成人腰部

河南局地特大暴雨！水深至成人腰部

即／大雨炸台南！路樹倒塌車...排水孔變噴泉

即／大雨炸台南！路樹倒塌車...排水孔變噴泉

快訊／雨彈狂轟！高雄、台南9地淹水警戒　4區列一級

快訊／雨彈狂轟！高雄、台南9地淹水警戒　4區列一級

台北市豪宅區變淹水區　專家揭購屋前必查網站

台北市豪宅區變淹水區　專家揭購屋前必查網站

關鍵字：

淹水河南床在漂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

病毒大爆發！　全家都中鏢

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面