陸女睡覺感覺「床在漂」　醒來一看「整屋淹水」傢俱全浮起來

記者蔡紹堅／綜合報導

河南省16日凌晨遭遇極端強降雨，社旗縣一名女子半夜睡覺時，突然感覺到「床在漂」，醒來一看才發現家裡已經淹水，傢俱都在水中漂流，令她不禁感嘆，「差點就被沖走，幸好醒來了！」

女子表示，她半夜兩點多躺在床上睡覺時，突然感覺到床在搖晃，就像「床在漂」一樣，醒來一看，才發現房間裡面竟然淹水了，冰箱等傢俱都浮在水上，床也真的是在水中漂流！

女子趕緊下床逃命，沒想到一到房間外面看更嚇人，院子裡面的水竟然淹到脖子的部位了，也令她不禁感嘆，「差點就被沖走，幸好醒來了！」

▼女子感覺床在漂，醒來才發現家裡已經淹水。（圖／翻攝微博）



根據中國天氣網的資訊，16日凌晨，河南南陽盆地遭遇極端強降雨，南陽、周口、許昌等地出現特大暴雨，按昨天8時至今天8時統計，最大降水量出現在河南社旗大馮營，為606.7毫米，按3時至3時統計，大馮營降水量達到683.5毫米。

中國天氣網表示，因為夜間低空急流增強，導致夜雨對流性突出、強度大，最大小時降水量也出現在大馮營，高達148.3毫米（今天1時至2時）。

中國天氣網氣象分析師唐曉靜提到，河南東部和南部降雨仍在繼續，由於副熱帶高壓穩定少動，邊緣急流強盛，北側有弱冷空氣南下形成穩定的切變系統，未來2天，河南南部和東部仍將有持續強降雨天氣，其中西南部一帶累計降水量仍有明顯極端性，且夜間增強特徵顯著。