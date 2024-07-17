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阿曼清真寺爆槍擊！　至少6死

▲阿曼一處清真寺附近發生槍擊事件。（圖／翻攝X）

▲阿曼一處清真寺附近發生槍擊事件。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿拉伯國家阿曼瓦迪卡比爾地區一座清真寺附近15日發生槍擊事件，造成至少6人死亡，其中包括一名警察，還有超過20人受傷。此次襲擊發生在穆哈蘭姆月（回曆新年）的第10天，這天對什葉派穆斯林具有特別意義。警方擊斃了3名襲擊者，目前已結束軍事和安全行動並展開調查。巴基斯坦和印度也有多名公民在此次事件中傷亡，2國政府已表示譴責並提供援助。

CNN報導，阿曼皇家警察報告指出，在阿曼瓦迪卡比爾地區的伊瑪目阿里清真寺附近發生了一起槍擊事件，造成至少6人死亡，包括一名警察在內，還有20多名來自不同國家的受害者受傷，其中包括4名阿曼急救人員。襲

警方辨認出3名襲擊者，並在交火中將他們擊斃，這次襲擊的嚴重性和目標使得各國紛紛對此表示關注和譴責。

巴基斯坦外交部在16日表示，根據阿曼當局的報告，有至少4名巴基斯坦人在此次襲擊中喪生，另有30名巴基斯坦人受傷，正在醫院接受治療。巴基斯坦外交部譴責此次事件，稱其為「卑鄙的恐怖襲擊」。巴基斯坦總理也在社交媒體上表示對此事件的深感悲痛，並指示駐馬斯喀特的大使館為傷者提供一切可能的協助，並親自探訪醫院。

此外，印度駐馬斯喀特大使館在社交媒體上宣布，有一名印度公民在襲擊中喪生，另有一人受傷。此次事件引起了美國的高度重視，美國駐馬斯喀特大使館已發出安全警報，提醒在阿美國公民保持警惕，關注當地新聞並聽從當地當局的指示，並取消了16日當天的簽證預約以策安全。

阿曼皇家警察表示，軍事和安全行動已經結束，目前正在對事件進行調查。這次襲擊不僅是對阿曼境內安全形勢的嚴峻考驗，也凸顯了國際社會在面對恐怖主義威脅時所需的緊密合作和聯合行動。隨著調查的深入，更多的細節和動機將會被揭示出來，國際社會也將持續關注這一事件的發展。

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