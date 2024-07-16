川普遇襲聲勢漲！右耳包紗布「撞臉梵谷自畫像」　迷因圖瘋傳

▲川普「右耳包紗布」造型引發迷因熱潮。（圖／路透、翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢活動上遭槍擊，事件造成右耳受傷，事發後他在昨（15日）如期出席共和黨全國代表大會，這也是他遇刺後首度公開露面，當天他右耳包著紗布，在支持者簇擁之下走進會場。不過，有網友卻發現，川普右耳包紗布的形象與荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）在割耳後的自畫像有些相似，紛紛大搞二創梗圖，掀起熱議。

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Trump Van Gogh. pic.twitter.com/GykzPizFG2 — El Club del Arte (@Arteymas_) July 14, 2024

川普15日出席共和黨全國代表大會，身影出現在大螢幕上時，可見他右耳還包著紗布，在支持者簇擁之下走進會場，全場紛紛高喊他遇刺當下喊出的「戰鬥！」為他歡呼，展現他在共和黨支持者中的超高人氣。不過，右耳包紗布的造型也被網友戲稱為「撞臉」梵谷的自畫像，短短一天內網路上就瘋傳數張梵谷被P上川普臉部的迷音梗圖。

事實上，川普遇襲後聲勢大漲，甚至有中國網購網站淘寶的商家在看到槍擊事件的新聞後，立刻開始製作相關T恤，第一個上架的商品是一件印有「Shooting Makes Me Stronger」（槍擊讓我更強大）字樣的黑色T恤，並配上川普被隨扈圍住、流血的照片，結果僅開賣3小時，就已經收到來自中國和美國超過2000筆的訂單，另外其他有關川普槍擊的周邊產品也在不斷增加。

至於梵谷割耳事件，其中一種說法是梵谷與同是知名畫家的好友高登發生爭執，憤而將自己的左耳割下，另一種說法是，他與高登為一名妓女而爭風吃醋，梵谷因此將自己的左耳割下以示對這名妓女的愛戀。