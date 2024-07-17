副總統人選確定！賀錦麗邀共和黨范斯辯論　料於8月13日登場

▲賀錦麗（左）邀范斯（右）進行副總統辯論。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨在當地15日正式提名前總統川普為2024年大選的黨內總統候選人，同時宣布39歲的俄亥俄州參議員范斯（J. D. Vance）為副總統候選人。最新消息指出，拜登競選團隊當日表示，來自民主黨的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）已準備好和范斯進行副總統辯論。

據路透社等外媒報導，在共和黨宣布副總統候選人名單後，賀錦麗就在當地15日下午致電范斯表達祝賀，並在語音信箱中留言，邀請范斯參加哥倫比亞廣播公司（CBS）預計在8月13日舉辦的副總統辯論。

拜登與賀錦麗競選團隊5月接受了CBS的邀約，希望於7月23日或8月13日讓賀錦麗和川普的副總統人選進行辯論。知情人士透露，7月在CBS辯論現在已經不可能了，但賀錦麗與范斯16日進行了交談，只是雙方暫時還未就辯論細節達成共識。

報導稱，川普的競選團隊曾希望在福斯新聞舉行辯論，但拜登的競選團隊並不接受相關提議。截至目前為止，川普競選團隊還未就賀錦麗與范斯辯論一事作出置評，但共和黨全代會的聯合主席賴拉（Lara Trump）認為，范斯應該會很樂意辯論，「我看不出他有什麼理由不這麼做」。