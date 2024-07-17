川普帶傷出席共和黨全代會　會場附近驚現持刀男子！警開槍擊斃

"Man Fatally Shot by Visiting Police Officers Near R.N.C., Official Says" by Julie Bosman and Ernesto Londoño via NYT New York Times https://t.co/3RTR10dpk1 — America's Pick (@nims213) July 16, 2024

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨自當地15日起，在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行為期4天的全國代表大會，日前遇刺的前總統川普也帶傷出席。為了避免日前的暗殺事件重演，當局啟動了高級別維安措施，不料16日依舊傳出有一名持刀男子出現在會場附近，引發恐慌，而這名男子最終也遭警員開槍擊斃。

《紐約時報》引述一名了解情況的官員指出，事發當時，警方正在會場附近騎乘自行車巡邏，沒想到卻意外遇到這名持刀男子。至少3名警員在男子拿刀轉向他們後開槍，男子當場被擊斃。

報導稱，這起槍擊事件發生於King's Park附近，當地距離共和黨全國代表大會只有1.6公里左右，而當地警方也在16日下午封鎖了槍擊現場，不讓路人和新聞媒體進入當地。

密爾瓦基法醫辦公室也證實了這起事件，並透露當局將在17日為這名男子驗屍。美國特勤局拒絕對此事發表置評，而當地居民表示，這名男子是一名無家可歸的人。截至目前為止，媒體還不確定這名男子的出現是否與共和黨全國委員會有關。