川普最新民調曝！　路透：美跨黨派逾80％選民憂「國家失控」

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統、共和黨2024總統候選人川普遭槍擊後，瞬間成為許多人心中的美國團結象徵；然而根據路透最新民調，愈來愈多美國人擔心，衝突緊張螺旋上升，最終將會失控，尤其是11月5日登場的總統大選，恐怕會引起更多政治暴力。

路透社報導，這項為期2天的民調顯示，川普在登記選民中以民調43％，微幅領先現任總統、民主黨2024總統候選人拜登的41％，結果在民調的3％誤差範圍內，顯示暗殺川普未遂事件，並未真的促成大量選票轉移。

可以確定的是，槍擊事件確實讓美國人變得更擔心了。不論民主黨或共和黨的選民，約80％的人都有相同的憂慮，他們都同意「美國正在逐漸失控」。

這項民調透過網路進行，針對全美1202位成人，包括992位登記選民。

約有84％的受調者擔心，極端分子將在11月5日總統大選後會有暴力行為，比5月74％擔心的人還多出整整10％。

拜登在2020總統大選中勝出，川普至今拒絕承認敗選，始終咬定存在選票舞弊行為，2021年1月6日，川普狂粉破天荒衝入國會大廈，4人死亡，一名國會警察也在隔日不幸過世。

美國人雖害怕暴力，但並不想縱容暴力，最新民調顯示，認同他們的政治人物為了目標可以用暴力作為手段的選民，只有5％，比2023年6月的12％銳減一半以上。

約67％受調者表示，擔心因為自己的政治色彩而遭到攻擊，這點也比2023年的60％上升。跨黨派大多數人都表示，他們擔心美國人無法再在一起和平解決爭端，而只能暴力相待。

認同川普倖存表明他是「受到上帝青睞之人」的受調者中，共和黨有65％的人同意，民主黨則有11％。