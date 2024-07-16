不甩立院邀賴清德報告決議！　總統府：憲法法庭裁判前不宜行動

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

立法院16日通過藍白立院黨團所提「邀請總統進行國情報告」請公決案，立法院長韓國瑜宣布，依立法院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。對此，總統府晚間表示，目前釋憲案及暫時處分案皆正由憲法法庭審理當中，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。

國民黨、民眾黨立法院黨團16日分別提出邀請總統進行國情報告請公決案，而立法院今下午以59票贊成比50票反對通過。韓國瑜隨即宣布決議，為確保總統對全民負責之憲政機制，立法院依立法院職權行使法第15條之二，邀請賴清德至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。

對此，總統府晚間表示，關於立法院三讀通過的立法院職權行使法，憲法法庭已經在7月10日召開過準備程序，目前釋憲案及暫時處分案皆正由憲法法庭審理當中。總統府發言人郭雅慧呼籲，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。

郭雅慧強調，賴清德不只一次表達，願在合法、合憲前提下，赴立法院進行國情報告；然而，此次立法院三讀通過的相關法案，審議程序引發社會高度疑慮，雖然憲法法庭裁判的結果未知，但既有違憲疑慮，自應等候憲法法庭裁判結果。