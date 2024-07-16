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社會 社會焦點 保障人權

運輸公司欠繳國道通行費39萬　執行分署出「這1招」立馬繳清

▲運輸公司繳交通行費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲運輸公司繳交通行費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東有間運輸公司自111年起陸續欠繳ETC通行費高達950筆，合計39萬餘元，被高公局列在全國國道通行費欠繳大戶排行榜第9名，義務人公司逾期未繳，案件於今（113）年移送到法務部行政執行署屏東分署執行。

▲運輸公司繳交通行費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

分署受理後先通知負責人到場報告公司財產狀況，並命她交出公司車輛以利查封拍賣，但負責人並未理會，經執行人員調查，發現該運輸公司目前尚營業中且承攬多家廠商業務，研判義務人公司對於廠商有應收帳款，書記官遂製作扣押命令準備凍結廠商要給付該運輸公司的款項，寄發執行命令前，執行人員另電話聯絡該公司催繳，員工允諾會轉達公司實際負責人處理。

為保障公法債權之實現，分署同時發出公文通知負責人限期繳清已移送的全部通行費案件，履行期限將屆前三天，執行人員再次電話催繳，翌日該運輸公司員工旋即攜帶現金至分署繳清39萬餘元通行費，讓公司免於被凍結應收帳款的危機，分署也迅速在收案後三個月內，為國庫收回這樁全國大戶呆帳。

不繳國道通行費除了要補足原本的欠費外，還會被監理單位開罰，屏東分署呼籲國道用路人平常多加利用各種繳款管道主動繳納，以免為了數十元的通行費還被多開一張300元罰單而傷了荷包。通行費案件一旦移送執行，執行人員會鍥而不捨追繳，以保障正常繳費用路人的公平感受與權益，並守護國道設施營運財源之穩健。

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