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墾丁民宿沒登記挨罰27萬　老闆不甩…屏東分署出招討回

▲屏東執行分署討回墾丁度假莊園積欠罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署討回墾丁度假莊園積欠罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁南灣有間度假莊園民宿標榜空間寬敞，卻未領有民宿登記，被屏東縣政府查獲開罰27萬6000元並勒令歇業，義務人遲遲未繳納，案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行，執行人員查出他名下有10間恆春及墾丁小套房，進行查封套房及並凍結銀行存款，讓他立馬繳清罰款。

▲屏東執行分署討回墾丁度假莊園積欠罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這家度假莊園標榜空間寬敞，賣點為可以烤肉、歡唱卡拉OK及包棟，去（112）年7月屏東縣政府實施稽查時發現其營業客房數達14間，業者卻未領有民宿登記證影響民眾權益，遂依據發展觀光條例開罰27萬6000元並勒令歇業，卻遲遲未繳納，案件於去年底移送至法務部行政執行署屏東分署執行。

分署受理後發現義務人名下坐擁10間位於恆春及南灣的小套房，資產遠大於所欠罰款。為保全國家債權，分署先行查封業者名下部分小套房，同時凍結他的銀行存款。

義務人接到分署公文後，來信表示民宿早已頂讓他人，認為裁罰有問題，縣府則回覆稽查期間義務人確實為民宿負責人，裁罰並無違誤。經銀行查報已足額扣押業者存款後，執行人員遂核發收取命令通知銀行解繳款項給縣府，終於為國庫收回這筆無照民宿違規罰單欠費，也省去後續需跋涉近百公里跑去墾丁小套房張貼封條的執行程序。

依據發展觀光條例規定，合法民宿需辦理責任保險，主管機關並會查檢其管理與設施，屏東分署提醒，暑假將屆，國人出遊預訂或入住民宿前可先上網查詢是否為合法業者，以保障自身權益。

無照經營民宿最高會裁罰30萬元，屏東分署刻正實施「睡睡屏安——無照旅宿業OUT」專案，對無照經營旅宿業挨罰的義務人會加強執行，以提升屏東觀光品質，杜絕無照旅宿業，並守護在地觀光聲譽，以確保國人在屏東的旅宿安全。

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