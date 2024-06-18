屏東執行分署為學生提供實習機會 擴展學生跨域思考之思維

▲屏東執行分署首次開放學生實習 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署為推廣法治教育、培養跨域人才，自屏東分署成立迄今，自今(113)年起，首次提供大專院校校外公部門實習資源，與在地深耕多年的屏東大學應用英語系合作，透過專業結合，使學生於在學期間獲得至政府機關學習的機會，擴展學生跨域思考之思維，對政府資源共享及培育國家優秀人材有極大助益。

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為期7週的首次實習課程，係自6月17日起至8月2日止，屏東分署柯分署長怡如在實習課程開幕時表示，屏東分署自90年成立迄今已經歷23年，係首次辦理大專院校校外公部門實習，非常感謝能與經驗豐富之屏東大學應用英語系合作，讓這次實習可順利開展，並鼓勵同學們在實務實習期間可以多聽、多看、多問，擴展跨域思維，也可作為未來踏入公部門之經驗。而實習期間，除安排執行官擔任導師外，也設計了分署長座談時間，讓同學們可以面對面直接回饋實習的點點滴滴。

屏東分署就這次實習課程安排具有豐富執行實務經驗之行政執行官及同仁，每周為同學們提供充實課程，並運用屏東分署保管之檔案作為課程講義素材，讓實習同學們可深入了解行政執行實務運作，以及檔案管理保存之相關知識代表性之執行案例，祈能促進分署與大學間之教學相長，進而提升學生們法治思維，培養在快速變遷時代所需之跨域人才。