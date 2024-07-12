　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無照兒騎機車被開9罰單擺爛　父愛子心切繳清11萬盼快考駕照

▲屏東執行分署人員點鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署人員點鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一位9年級生，17歲起即不時違規騎乘機車，年滿18年也不考照，短短1年半被開了9張罰單，加上其他違規，累積金額11萬餘元，卻不理會，法務部屏東執行分署執行，其父愛子心切代繳清 盼他去考照，不再收每張2萬4000元罰單了。

▲屏東執行分署人員點鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

法務部屏東執行分署表示，這位9年級生，17歲起即無照騎乘騎車，因為闖紅燈或載人未戴安全帽，多次被警察攔查開單，年滿18歲之後還是沒考駕照繼續上路，在111年至112年短短1年半之間，光是無照騎車就被開了7張9000元罰單以及2張2萬4000元罰單，加上其他交通違規，累計欠費11萬餘元的案件陸續被移送到該分署執行。
分署受理後曾通知他繳納或到場報告財產狀況，但其並未理會，後來是他的父親親至分署幫他辦理分期，每個月繳納2000元。

最近他的父親突然帶著11萬餘元現金到分署幫他繳納全部欠款；其父表示，希望移送到分署的案件繳清後，兒子能趕快去考照，不要再接到罰單。

日前執行人員電話聯繫其父親關心這位九年級生是否已考過駕照，其父無奈陳稱兒子還沒有去考駕照，而且在監理站還有好幾萬元的無照罰單未繳以致不能考照，經執行人員與監理站人員聯繫確認，告知這位愛子心切的父親，如果在監理站有辦理分期且正常繳納，就能報名參加考照，也希望義務人能早日考取駕照，不要再有案件移送執行。

屏東執行分署指出，去年道路交通管理處罰條例修正，針對五年內二犯無照騎車者，加重處罰鍰2萬4000元，該名9年級生目前已成年甫找到工作，一張無照罰單幾乎快等於一個月的薪水，非常不划算。屏東分署呼籲未滿18歲青少年請勿騎乘機車，也建議滿18歲者趕快去考照，屏東監理站有推出機車駕訓班參訓考照補助，如果在分署或監理站有交通罰單，可儘速繳清或辦理分期就能考照，讓自己合法上路，保障個人也保護其他用路人的安全。

ET快訊
快訊／土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露
快訊／裁定出爐！　90歲楊兆麟維持千萬交保
曾懷疑「整肅鄭文燦」　她細看手法：不是賴清德做得出來的事
快訊／確定了！　國軍儀隊撤出中正紀念堂
涉行賄鄭文燦！　「楊兆麟千萬交保」遭撤銷
蘋果示警98國！　iPhone「突現2情況」恐遭攻擊
快訊／大學分科測驗物理解答出爐！　補教估5標門檻
LIVE／鄭凱云不忍了！諷江坤俊「做錯事不承認」　鄭文燦10
快訊／江坤俊否認性騷　鄭凱云發聲反擊！
蔡阿嘎「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！　她首回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1岡山段貨車不明原因火燒車　狂噴黑煙驚險畫面曝

快訊／新北土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露命危搶救中

用老婆臉書發文「我出軌被抓包了」　人夫挨罰12萬元

快訊／裁定出爐！鄭文燦涉貪關鍵人90歲楊兆麟　維持千萬交保

婦沒戴安全帽闖紅燈撞自小客　丟1句「我沒駕照別報案」落跑

台中懶警遲到10多次！備「擦擦筆」叫下屬代簽到　7人遭懲處法辦

包庇線上賭博業者！嘉義警涉瀆職被約談偵訊　收押禁見

涉行賄鄭文燦…法院沒通知檢察官就交保！「楊兆麟千萬交保」遭撤銷

「怎麼有三張天牌？」3男設局控賭場詐賭　持槍搶走280萬慘了

越南移工改行進毒賣同鄉　毒咖啡「翻3倍」...2個月海撈40萬

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

快訊／國1岡山段貨車不明原因火燒車　狂噴黑煙驚險畫面曝

快訊／新北土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露命危搶救中

用老婆臉書發文「我出軌被抓包了」　人夫挨罰12萬元

快訊／裁定出爐！鄭文燦涉貪關鍵人90歲楊兆麟　維持千萬交保

婦沒戴安全帽闖紅燈撞自小客　丟1句「我沒駕照別報案」落跑

台中懶警遲到10多次！備「擦擦筆」叫下屬代簽到　7人遭懲處法辦

包庇線上賭博業者！嘉義警涉瀆職被約談偵訊　收押禁見

涉行賄鄭文燦…法院沒通知檢察官就交保！「楊兆麟千萬交保」遭撤銷

「怎麼有三張天牌？」3男設局控賭場詐賭　持槍搶走280萬慘了

越南移工改行進毒賣同鄉　毒咖啡「翻3倍」...2個月海撈40萬

快訊／鄭文燦收賄案「前高層疑涉案」　台塑嚴正聲明了

「國民姐夫」AKIRA要來了！　率師弟團回林志玲老家台南驚喜開唱

批黃國昌拿「府方用牋」編故事　王婉諭：網紅立委！欺騙一般民眾

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」　1狀況比沒冷氣更痛苦

台南市府積極規劃自殺防治　黃偉哲盼全民成為珍愛生命守門人

應對北韓核武威脅！美韓發表《核威懾作戰指南》　整合延伸嚇阻體系

中國、白俄羅斯聯合軍演　距波蘭邊界不到5公里

天天調戲櫃台妹！不起眼「白吊嘎色阿伯」資產曝　菜鳥秒跪了

出國工作妻竟誕雙胞胎！他疑不是親骨肉　妻怒抱嬰「割喉雙殺」

索托開轟無用　洋基不敵光芒近25戰苦吞18敗

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

社會熱門新聞

30人酒駕姓名、照片公布

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

北市街頭槍擊「10天掃黑」　警局長率隊突檢酒店

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

即／台南警五分局驚傳墜樓！警專實習生送醫不治

即／新竹市警涉幫民代抽罰單　檢聲押21名官警

林靖恩10年未回阿嬤家　鄰居常看到她閒晃

即／鄭文燦到桃園看守所了　編號2350準備吃4菜1湯

鄭文燦被收押　祕書LINE訊息成主因

即／開5槍伏擊吳明達！33歲男遭羈押禁見

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

快訊／桃檢抗告成功　90歲楊兆麟重開羈押庭

更多熱門

相關新聞

行人兩段式待轉？　網友：有夠機車

行人兩段式待轉？　網友：有夠機車

一般都是機車停在待轉格，你看過行人也會待轉嗎？一名網友日前行經交叉路口時，發現有行人化身成機車，直接在機車待轉區等紅燈，讓他直呼「阿姨，行人不用待轉！」。也有人留言表示，這是真人版跑跑卡丁車吧！

婦摔車撞水泥護欄不治　流浪狗肇禍

婦摔車撞水泥護欄不治　流浪狗肇禍

夏天限定！騎士「1目的急煞」超危險全場怒

夏天限定！騎士「1目的急煞」超危險全場怒

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

14輪大吊車出加油站機車煞不住　騎士遭吞噬命危

14輪大吊車出加油站機車煞不住　騎士遭吞噬命危

關鍵字：

屏東執行分署機車無照交通違規

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

30人酒駕姓名、照片公布

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

購物天后電話講一半「突發怪聲」

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面