無照兒騎機車被開9罰單擺爛　父愛子心切繳清11萬盼快考駕照

▲屏東執行分署人員點鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一位9年級生，17歲起即不時違規騎乘機車，年滿18年也不考照，短短1年半被開了9張罰單，加上其他違規，累積金額11萬餘元，卻不理會，法務部屏東執行分署執行，其父愛子心切代繳清 盼他去考照，不再收每張2萬4000元罰單了。

法務部屏東執行分署表示，這位9年級生，17歲起即無照騎乘騎車，因為闖紅燈或載人未戴安全帽，多次被警察攔查開單，年滿18歲之後還是沒考駕照繼續上路，在111年至112年短短1年半之間，光是無照騎車就被開了7張9000元罰單以及2張2萬4000元罰單，加上其他交通違規，累計欠費11萬餘元的案件陸續被移送到該分署執行。

分署受理後曾通知他繳納或到場報告財產狀況，但其並未理會，後來是他的父親親至分署幫他辦理分期，每個月繳納2000元。

最近他的父親突然帶著11萬餘元現金到分署幫他繳納全部欠款；其父表示，希望移送到分署的案件繳清後，兒子能趕快去考照，不要再接到罰單。

日前執行人員電話聯繫其父親關心這位九年級生是否已考過駕照，其父無奈陳稱兒子還沒有去考駕照，而且在監理站還有好幾萬元的無照罰單未繳以致不能考照，經執行人員與監理站人員聯繫確認，告知這位愛子心切的父親，如果在監理站有辦理分期且正常繳納，就能報名參加考照，也希望義務人能早日考取駕照，不要再有案件移送執行。

屏東執行分署指出，去年道路交通管理處罰條例修正，針對五年內二犯無照騎車者，加重處罰鍰2萬4000元，該名9年級生目前已成年甫找到工作，一張無照罰單幾乎快等於一個月的薪水，非常不划算。屏東分署呼籲未滿18歲青少年請勿騎乘機車，也建議滿18歲者趕快去考照，屏東監理站有推出機車駕訓班參訓考照補助，如果在分署或監理站有交通罰單，可儘速繳清或辦理分期就能考照，讓自己合法上路，保障個人也保護其他用路人的安全。