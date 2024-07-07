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大陸 大陸焦點 特派現場

上航丟包4乘客「以為不搭了」　在貴賓室被遺忘只好「包車」去

▲▼上海航空、雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲上海航空班機丟包4名乘客惹議。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者魏有德／綜合報導

上海航空一架FM9273航班4日因氣候不穩備降甘肅蘭州，重新起飛時，4名在貴賓休息室等待的旅客竟被「丟包」在機場。旅客只能眼看著飛機起飛，最終經過協商，這4人只能接受共同乘坐一輛網約車抵達西寧。事件過程被旅客爆出後，上航的直屬公司東方航空官微今（7）日正式發文致歉，「下一段旅程，再會！」

根據其中一名旅客段先生表示，飛機在14時42分備降蘭州機場時，工作人員告知要帶著自己的行李下機等待。由於段先生是白金卡用戶，工作人員引導他到貴賓室等待重新起飛的資訊。過程中，段先生還不忘在App上每隔10分鐘刷新一下航班動態。

直至當晚18時24分，段先生突然接到電話，工作人員詢問段先生是否「棄乘」，得知其仍在休息室後，請他前往前台。前台工作人員表示，航班已於17時左右起飛，16時40分左右飛機艙門就已經關閉。包括段先生在內的4人，就這樣被飛機「丟包」在貴賓室。

在與工作人員溝通時，段先生指出，候機大廳其實有登機廣播的，但他們在貴賓室裡竟然沒有聽到，由於該航班有旅客棄乘，他們4人也被認為不搭了。

經多次要求，段先生等4人19時左右擠上一輛網約車，最終在22時左右抵達青海西寧，最終選擇投訴。對此，東方航空官微發文分別向兩名旅客致歉稱，感謝多年來對東航的關注和首選，並再次表達歉意，我們正檢視反思各服務環節的短板不足，積極地完善流程、優化服務；感謝多年來的相伴飛行，也為您此次的不佳體驗再次致歉...謝謝您，下一段旅程，再會！

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