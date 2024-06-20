「飛行員禁止留鬍子」背後原因曝光　1關鍵恐危及生命

▲許多航空公司禁止飛行員蓄鬍。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

你是否也發現，很少看見機師留著濃密大鬍子？儘管各國法規並未明確規定，但大多數航空公司都禁止飛行員蓄鬍，否則恐怕影響氧氣面罩的有效性，在緊急狀況之下，更可能危及生命。

美國聯邦航空總署（FAA）一名發言人坦言，雖然該機構並未強制規定，但臉部毛髮確實可能影響安全，「我們沒有任何『把鬍子刮乾淨』的規定，但很多航空公司都有政策要求飛行員不能留鬍子，或者只能留最少量的鬍子，確保氧氣面罩在必要時刻能夠緊密貼合。」

▲飛行員蓄鬍與否，可能影響安全。（示意圖／CFP）



《紐約郵報》指出，達美航空禁止機師留鬍子，因為「氧氣面罩必須保持良好密封性」。美國航空也執行了類似政策，發言人說，「我們不允許蓄鬍的飛行員出勤。這實際上是出於安全考量。安全是我們產業最大、最重要的事情之一。」

美媒Thrillist報導，關於鬍鬚的飛安擔憂，最早可追溯到1987年FAA發布的一份通知，內容提及一項研究，討論「鬍鬚對於氧氣面罩有效性的影響」，結論指出，如果機組人員有鬍子，在緊急狀況下無法迅速戴好氧氣面罩，也無法使其「有效密封」。

另據IFL Science，1987年另一項研究顯示，蓄鬍者的氧氣面罩洩漏蓄可能達到16%至67%，已經足以導致肺部缺氧。不過，乘客當然可以蓄鬍，因為他們不需要像機組人員一樣，進行消耗體力與氧氣的活動。