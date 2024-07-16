快訊／賓利女警遭重判12年！偽造三聯單幫男友黑吃黑還涉賄

▲前台北市中山分局女警邱薏瑄涉貪汙，遭重判12年。（資料照／翻攝臉書）

記者黃哲民、陳以昇、吳佩蓁／新北報導

北市前女警邱薏瑄多次因炫富鬧上新聞版面，還曾涉嫌偷查個資、詐領加班費、開警車載男友，詐領執勤薪資等遭調查，多件官司纏身。其中邱女偽造「擊落三聯單」，給郭姓男友以另名郭姓詐團成員黑吃黑索賄700萬，但最終破局。新北地院今依違反個資法、偽造文書、貪汙索賄等罪，重判12年有期徒刑。

▲北市賓利前女警邱薏瑄遭重判12年。（圖／資料照）



北檢偵辦時發現，邱女透過男友牽線，與詐騙集團的郭姓成員見面商談合作，協助他私吞上游的1000萬詐欺款項，郭男稱願以30萬元報酬，換取不實的搜索扣押筆錄。而這類不實筆錄坊間通稱「擊落」，因此被稱為「擊落三聯單」，郭姓成員請邱女協助製作擊落三聯單謊騙上游，稱詐欺款項遭警查扣，藉此將千萬贓款全進自己口袋；但邱女獅子大開口，要求「73分」，但拒絕最終破局，後續邱女男友所屬詐團也打算利用相同手段，「黑吃黑」吞掉300萬。

邱女雖坦承犯案，但卻拒認利用假三聯單索賄，但檢方認定邱女與其男友以及郭男、3人已違反個資法及貪汙違背職務索賄、行賄等罪，依法起訴。

法官審理認為，邱薏瑄身為警職公務人員竟知法犯法，踐踏警察人員之專業與操守，毀壞公務人員之清廉形象，犯罪所生危害非輕，且就違背職務要求賄賂罪部分始終否認。新北地院今判決，邱薏瑄得易科罰金部分，包括非法蒐集個人資料罪共7罪、非法利用個人資料罪共5罪，應執行有期徒刑1年；不得易科罰金部分，包括違背職務要求賄賂罪、共同犯行使公務員登載不實公文書罪，應執行有期徒刑11年，並褫奪公權7年，全案可上訴。