賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會16日最新民調顯示，總統賴清德的支持度止跌回升來到49.9%，其中在20-24歲年輕支持度則有63.1%。對此，東吳大學政治系助理教授陳方隅受訪時分析3原因，其中包括藍白新國會表現太荒謬，且藍營抹綠青鳥運動，也反映在民調支持度中；而綠營黨政人士認為，醜化青鳥只是把年輕世代推離藍白。

根據台灣民意基金會16日所公布的最新民調，賴清德支持度止跌回升來到49.9%，其中在「20-24歲」族群中，其贊同度來到63.1%，比上個月（6月）高出26.7個百分點；而在20歲以上台灣人中，約有五成民眾大致贊同賴清德處理國家大事的方式，三成一不贊同，一成九沒意見、不知道

對於此份民調的走勢，東吳大學政治系助理教授陳方隅受訪時表示，他認為可歸納成三個原因：第一，賴清德施政表現出積極態度，包括於總統府成立三個委員會，也宣示國家重點政策。

他表示，賴清德必須持續跟民眾說，社會重點關心的政策是什麼，執政者有義務給出清楚的政策藍圖回應民意期待。

第二個原因則是，新國會太荒謬。陳方隅表示，不論是國民黨、民眾黨，表現都是荒腔走板的，強推爭議法案，審查程序也有問題，這些狀況年輕人其實都看在眼裡；相對而言，人民也會期待行政權方面可以拿出相應的措施。

最後，陳方隅認為，國民黨抹綠青鳥運動，也反映在民調支持度提升當中。他指出，青鳥運動是公民團體發起的運動，民進黨的做法是全台進行各式各樣的宣講，20-24歲族群對賴清德的高支持度，代表的是民眾對新政府的期待，希望可做出新政策，這是一種期待和託付。

綠營黨政人士則表示，國民黨把「青鳥世代」泛政治化成「被執政黨動員」、「年輕人被騙」、「賴清德唆使鬧事」等用詞，醜化10萬街頭民意，只是把年輕世代推離藍白。

該人士認為，賴清德上任後在各種場合中，多次提及守護國家主權，以及跟國際民主盟友合作的基本態度，同時加強與年輕族群互動，包括鼓勵北一女旗隊出訪，或是邀請拍謝少年壓軸登總統府音樂會等，民調顯示賴清德的執政風格，逐漸讓年輕世代買單。

▼青鳥行動濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

