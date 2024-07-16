謝龍介盤點賴清德跳票紀錄！　選前健保點值承諾又成「芭樂票」

▲國民黨立委謝龍介 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團針對「健保法」第62條提出修正，保障點值每點至少0.95元或1元。總統賴清德則在14日表示，健保1點1元看似簡單，但可能破壞健保制度，盼立委三思。對此，國民黨立委謝龍介今（16日）表示，總統賴清德出身醫界，怎麼會不理解？當時競選為鞏固醫界選票，甚至加碼喊出，要1比1.1元，現在竟然翻臉不認帳。他批評，上任不到兩個月，「芭樂票」已罄竹難書，掌權者有無「誠信」，結果將天差地遠。

謝龍介於臉書表示，這個會期，國民黨團早就將健保改革，健保點值1比1元，設定為優先法案，因為這是選前承諾，不管有沒有執政，都要努力落實。而且台灣健保的榮景，是長期來自於壓榨醫事人員的努力，導致做得越多，領越少這種「畸形現象」。

謝龍介指出，總統賴清德自己出身醫界，怎麼會不理解？當時身為候選人的賴清德，選前三天，鞏固醫界選票，甚至加碼喊出，不只要1比1元，還要1比1.1元！結果，本會期尾聲，到了坐地還錢的時刻，賴總統竟然翻臉不認帳，還要在野黨再三思，下令民進黨團全力杯葛，破壞協商。

謝龍介批評，「選前，賴清德說「賴皮寮」交付公益信託，選後，改口價值太低了，沒有人要接」、「選前，賴清德說義務役不用上戰場，選後，連宮廟都要放彈藥」、「選前，賴清德說到國會發表「國情咨文」是義務，選後，不但不來，還根本反對國會改革」、「選前，賴清德說兩岸政策是延續蔡總統路線，選後，突然拋出蔡總統八年沒提過的新兩國論」。最後，賴清德再加上健保點值這張「芭樂票」，上任不到兩個月，騙票紀錄已經罄竹難書。

最後，謝龍介「引用典故」表示，昔日，商殃變法，徙木立信，創帝國基業；反觀幽王烽火戲諸侯，導致西周亡國。這兩件事關鍵都在「誠信」，掌權者有跟沒有，結果天差地遠。

▼國民黨立委謝龍介批評總統賴清德開「芭樂票」。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）