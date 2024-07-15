　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

目睹女童被打！她出聲制止「媽媽扯孩頭髮帶走」　報警遭告強制罪

原PO目睹一名媽媽虐童，報警處理後，遭該名媽媽提告。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO目睹虐童，報警處理後，竟遭該名媽媽提告。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名網友在路上看見女童遭家暴，媽媽不僅毆打小孩，甚至還抓著小孩頭髮要走，網友忍不住出聲制止並報警後，卻遭那名媽媽怒告強制罪，讓她相當傻眼。

該名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己在上個月親眼目睹一個女人在打小孩，於心不忍便出聲制止，那個女人隨即抓著小孩的頭髮要走，「我看到那小朋友全身是傷，當下覺得她被帶走一定會被打得更慘，我下意識地抓住那女人的手，不讓她離開，然後報警」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，警察來了之後自己也告訴他們事情的經過，但那女人還一直喊冤說打小孩沒錯，警察叫她安靜，不要這麼大聲，「我問警察能否先叫救護車，因為那小孩手腳明顯有瘀青」，救護車也在15分鐘來了，醫護人員隨即開始檢查女童的傷勢，原PO發現女童掀開衣服後都是傷痕，「我的猜想是對的，那小孩身上一條一條的傷痕讓我差點哭出來，她媽還在旁邊不停地叫，讓人非常煩」，隨後雙方也被帶去做筆錄。

原PO說自己做完筆錄時，有詢問警察「小孩會怎麼處理」，警察則回覆會聯絡親人看能否帶走，「我當下的想法是要親眼看到這妹妹安全才離開，但我不能待在警局，所以在外面等了兩個半小時，之後一個男人來接走了妹妹。」原PO也鼓起勇氣問那男人，他是妹妹的誰。對方則回答說自己是她爸爸，和媽媽離婚，女方一直不讓他看小孩，「他頭疼地說，女方居無定所，到處租房，撫養權因為離婚時他失業沒工作，法官判給有工作的媽媽」，而原PO也把事情經過也告訴他，對方鞠躬後就把小孩帶走了。

原PO表示，過了一段時間，警察叫自己回去做筆錄，「那女人那天做筆錄時說要告我強制罪，因為我不讓她離開現場，警察說那女人那天很不配合，講話亂七八糟，筆錄不完整，找我來是希望問清楚當天的事。我問警察妹妹現在的情況，他們說不能透露，我也不好意思再問了」。原PO也感嘆，自己希望那個妹妹能夠脫離暴力的生活，「也許有人覺得我多管閒事，但我看到她身上的傷真的很不忍心。她手上有明顯像菸燙的小洞，身上有像我以前被藤條打的傷痕，只是我手上的是紅色的，而她身上的是黑色的」。

原PO也希望尋求大家的建議，詢問「這樣打小孩算是現行犯嗎，雖然她沒有在警察面前施暴，但我可以作證人嗎？以及這女人能受到什麼懲罰？會被關嗎？妹妹未成年，不知道她爸爸是否會提告，有什麼機關可以幫忙嗎？」

由於礙於個資法，警方也不能告訴原PO妹妹的後續，因此原PO也希望大家可以幫忙，「我很想知道妹妹的消息並幫助她，但警察那邊不能問個資，我沒有他們的資料，不知道她們現在在哪裡。如果各位網友住家或身邊有一個手腳明顯有傷、有瘀青、像菸燙過的洞集中在右手手背的小朋友，請大家幫幫她」。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言讚揚原PO，「你可以先找律師諮詢看看，面對這種蕭查某，你的勇氣可嘉，希望妹妹平安，就是太多這種垃圾，隨便生隨便打」、「三個月後地檢署再問一次，沒意外就收到不起訴，只是你比較煩要跑」、「告是對方的權利，但你這個上偵查庭跟檢察官說明清楚應該是不起訴而已，別擔心」、「你如果想關心妹妹，可以多雞婆一點去問承辦員警，承辦員警會因為你的關心壓力會多注意這個案件，然後可以跟警察講看能不能通報社會局，或是問警察這個媽媽是不是關懷對象」。

延伸閱讀
吃爭鮮見女客「筷子當髮簪」　業者：影響商譽考慮追究
報告等1小時病人罵「求你放我走」　醫遭投訴：有毛病我也不客氣
懷孕出血沒收入！AA尪拒墊錢「狂討水電費」：沒錢找你娘家要　她超心寒

ET快訊
黃子佼沒遲到！「晚22分鐘」原因曝光
快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天
不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯
奧運羽球男雙籤表出爐　麟洋配要多打1場
馬來貘「貘莉」生了！貘克遺腹子是男生　體重7.05公斤
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
靠股票賺2億！30歲年輕人「現金」買信義區豪宅
29歲女國道跳車亡！爸媽悲痛　肇事駕駛時速95：只看到白白的
史上最大收購案！Google母公司傳7500億併Wiz

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

月薪8萬快不夠用！他列開銷「每月花7萬多」：怎麼結婚生子

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

目睹女童被打！她出聲制止「媽媽扯孩頭髮帶走」　報警遭告強制罪

不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯

快訊／雨還沒停「大雷雨再轟2地」　最新警戒區出爐

超難訂牛排館台中設旗艦店　座位數翻倍...王陽明曾是座上賓

郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳：哪輪得到你

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

月薪8萬快不夠用！他列開銷「每月花7萬多」：怎麼結婚生子

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

目睹女童被打！她出聲制止「媽媽扯孩頭髮帶走」　報警遭告強制罪

不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯

快訊／雨還沒停「大雷雨再轟2地」　最新警戒區出爐

超難訂牛排館台中設旗艦店　座位數翻倍...王陽明曾是座上賓

郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳：哪輪得到你

被面試官瘋狂貶低！她「回擊1句」空氣瞬間凝結：講到痛處了

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

桃園科技風Motel開箱！獨享巨無霸SPA衛浴　看電影配BOSE音響超爽

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

知名喜餅「but.」出包！網友吃到「一塊塑膠」　衛生局派員稽查

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

張育成16日主場繼續挑戰首轟　對決兄弟左投魏碩成

中國上半年對俄出口　4年來首見下滑

路邊牆角冒出「詭異雙頭蛇」　男嚇壞仔細一看竟是別種生物

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

病毒大爆發！　全家都中鏢

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

北車大廳湧人潮「低頭猛滑手機」　內行曝真相

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」！全場羨煞

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

短裙女「被扯髮甩地」！女嗆：你先動手我才動你老婆　

台中男鼻塞呼吸困難　醫曝：堅持狂用「1小物」害慘

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

更多熱門

相關新聞

懷孕出血沒收入！AA尪「狂討水電費」她超心寒

懷孕出血沒收入！AA尪「狂討水電費」她超心寒

公婆出國！大姑：子女分攤費用　媳喊不公平

公婆出國！大姑：子女分攤費用　媳喊不公平

川普遭槍擊「比特幣飆破6萬鎂」　這款大漲150倍

川普遭槍擊「比特幣飆破6萬鎂」　這款大漲150倍

女董疑預謀懷孕逃羈押　聯手董座男友、男友前任騙上億

女董疑預謀懷孕逃羈押　聯手董座男友、男友前任騙上億

百人怒控2光電董座開芭樂票　疑捲款上億藏海外

百人怒控2光電董座開芭樂票　疑捲款上億藏海外

關鍵字：

匿名公社周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面