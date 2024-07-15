目睹女童被打！她出聲制止「媽媽扯孩頭髮帶走」　報警遭告強制罪

▲原PO目睹虐童，報警處理後，竟遭該名媽媽提告。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名網友在路上看見女童遭家暴，媽媽不僅毆打小孩，甚至還抓著小孩頭髮要走，網友忍不住出聲制止並報警後，卻遭那名媽媽怒告強制罪，讓她相當傻眼。

該名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己在上個月親眼目睹一個女人在打小孩，於心不忍便出聲制止，那個女人隨即抓著小孩的頭髮要走，「我看到那小朋友全身是傷，當下覺得她被帶走一定會被打得更慘，我下意識地抓住那女人的手，不讓她離開，然後報警」。

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原PO表示，警察來了之後自己也告訴他們事情的經過，但那女人還一直喊冤說打小孩沒錯，警察叫她安靜，不要這麼大聲，「我問警察能否先叫救護車，因為那小孩手腳明顯有瘀青」，救護車也在15分鐘來了，醫護人員隨即開始檢查女童的傷勢，原PO發現女童掀開衣服後都是傷痕，「我的猜想是對的，那小孩身上一條一條的傷痕讓我差點哭出來，她媽還在旁邊不停地叫，讓人非常煩」，隨後雙方也被帶去做筆錄。

原PO說自己做完筆錄時，有詢問警察「小孩會怎麼處理」，警察則回覆會聯絡親人看能否帶走，「我當下的想法是要親眼看到這妹妹安全才離開，但我不能待在警局，所以在外面等了兩個半小時，之後一個男人來接走了妹妹。」原PO也鼓起勇氣問那男人，他是妹妹的誰。對方則回答說自己是她爸爸，和媽媽離婚，女方一直不讓他看小孩，「他頭疼地說，女方居無定所，到處租房，撫養權因為離婚時他失業沒工作，法官判給有工作的媽媽」，而原PO也把事情經過也告訴他，對方鞠躬後就把小孩帶走了。

原PO表示，過了一段時間，警察叫自己回去做筆錄，「那女人那天做筆錄時說要告我強制罪，因為我不讓她離開現場，警察說那女人那天很不配合，講話亂七八糟，筆錄不完整，找我來是希望問清楚當天的事。我問警察妹妹現在的情況，他們說不能透露，我也不好意思再問了」。原PO也感嘆，自己希望那個妹妹能夠脫離暴力的生活，「也許有人覺得我多管閒事，但我看到她身上的傷真的很不忍心。她手上有明顯像菸燙的小洞，身上有像我以前被藤條打的傷痕，只是我手上的是紅色的，而她身上的是黑色的」。

原PO也希望尋求大家的建議，詢問「這樣打小孩算是現行犯嗎，雖然她沒有在警察面前施暴，但我可以作證人嗎？以及這女人能受到什麼懲罰？會被關嗎？妹妹未成年，不知道她爸爸是否會提告，有什麼機關可以幫忙嗎？」

由於礙於個資法，警方也不能告訴原PO妹妹的後續，因此原PO也希望大家可以幫忙，「我很想知道妹妹的消息並幫助她，但警察那邊不能問個資，我沒有他們的資料，不知道她們現在在哪裡。如果各位網友住家或身邊有一個手腳明顯有傷、有瘀青、像菸燙過的洞集中在右手手背的小朋友，請大家幫幫她」。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言讚揚原PO，「你可以先找律師諮詢看看，面對這種蕭查某，你的勇氣可嘉，希望妹妹平安，就是太多這種垃圾，隨便生隨便打」、「三個月後地檢署再問一次，沒意外就收到不起訴，只是你比較煩要跑」、「告是對方的權利，但你這個上偵查庭跟檢察官說明清楚應該是不起訴而已，別擔心」、「你如果想關心妹妹，可以多雞婆一點去問承辦員警，承辦員警會因為你的關心壓力會多注意這個案件，然後可以跟警察講看能不能通報社會局，或是問警察這個媽媽是不是關懷對象」。

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