　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公婆要飛歐洲！大姑提議「5子女分攤費用」媳喊不公平　一票搖頭

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝） 

▲公婆要去歐洲玩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我沒有不配合，只是覺得不公平。」女網友發文表示，由於公婆準備去歐洲玩12天，所以大姑就提議5個兒女平均分攤出國費用。但她認為，大姑、小姑還沒結婚，老公的兩個弟弟也單身，他們住在家裡沒有經濟壓力，如果錢要平均分攤，是不是不太公平？貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上，以「父母出國的費用你們都怎麼處理」為標題發文，提到她公婆預計8月飛歐洲玩12天，於是大姑就提議5個兒女平均分攤費用。但是她說，她和老公要養2個孩子，實在擠不出錢，反觀大小姑都還沒結婚、老公2個弟弟都單身，「而且他們4個住家裡沒經濟壓力，要平均出的話對我們有點不公平不是嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO強調，公婆沒有要小孩出錢，但大姑卻自以為孝順，要大家均分，「我們沒用到家裡資源，平常有事我們也會幫忙，不是不幫忙」。她認為，住在外面凡事都得靠自己，且必須省吃儉用才能過日子，「他們爽爽住家裡，水電、瓦斯連三餐都公婆出，還不用付房租，到底誰比較爽？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「兒女都有責任，結婚生小孩是自己的選擇，如果兄弟姊妹願意多負擔一點，我會很感謝，如果均分，也是剛好而已」、「父母的部分，本來就應該子女均分，無論是單身、嫁人的或搬出去的，除非是父母的財產分配不均，這就另外衡量了」、「很合理，兄弟姊妹平分」、「均分不錯，有困難可以商量」、「兄弟姊妹均分我覺得可以啊，但如果算到媳婦就不OK了」。

ET快訊
快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時
竹北公園棒棒糖誘童大逆轉！　真相竟是聽小孩瞎掰
顏佑庭公開婚紗照！　緊牽愛妻
川普遇槍擊《辛普森》神預測！　電視台急停播
45歲女會計師猝死　親留「一段話」捐出4器官
80萬股民注意！00919豪發近60億創新高　平均喜收735
24歲警遭撞死！「非因公殉職」掀議　警政署回應了
三重警撫卹金僅80萬　遺孀月薪28K...留停獨養4歲兒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

台中22日下午萬安演習　中捷下車暫留車站

公婆要飛歐洲！大姑提議「5子女分攤費用」媳喊不公平　一票搖頭

蔡阿嘎「狂玩AB哏」　1舉動卻讓鐵粉超失望：感覺被耍！一票點頭

觀光署辦8場「旅館業中階經理人」訓練課　即起開放報名　

快訊／午後大雷雨轟1地　警戒區出爐

萬安演習北捷「六張犁站」過站不停　其他車站只進不出

健身房撞見一幕「變大型相親現場？」　他傻眼求解！網友戰翻了

比飛金門還便宜！香港航空「台中-香港」單程400元起　7／19首航

「10大高溫排行」都飆破37度　鄭明典：全台灣都熱

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

台中22日下午萬安演習　中捷下車暫留車站

公婆要飛歐洲！大姑提議「5子女分攤費用」媳喊不公平　一票搖頭

蔡阿嘎「狂玩AB哏」　1舉動卻讓鐵粉超失望：感覺被耍！一票點頭

觀光署辦8場「旅館業中階經理人」訓練課　即起開放報名　

快訊／午後大雷雨轟1地　警戒區出爐

萬安演習北捷「六張犁站」過站不停　其他車站只進不出

健身房撞見一幕「變大型相親現場？」　他傻眼求解！網友戰翻了

比飛金門還便宜！香港航空「台中-香港」單程400元起　7／19首航

「10大高溫排行」都飆破37度　鄭明典：全台灣都熱

保鑣惹怒全韓國！邊佑錫公司出面3度道歉　還原狀況：有阻止射強光

30歲年輕人「用現金」信義區買豪宅　謝金河：靠輝達股票賺2億

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

造勢場外零維安「可自由走動」　目擊者：眾人騷動救川普一命

蛋蛋的哀傷...台中貨車與休旅車相撞　超衰蛋商頂高溫清路面

獨／LMFP大廠經理變內鬼！竊19.44億商業機密　泓辰材料回應了

川普槍擊案後！國民黨率團出席共和黨代表大會　維安升級曝光

最帥花藝師目睹燒屍現場！　「竟和大體對眼」恐怖下場曝光

台中22日下午萬安演習　中捷下車暫留車站

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

病毒大爆發！　全家都中鏢

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

北車大廳湧人潮「低頭猛滑手機」　內行曝真相

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」！全場羨煞

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

短裙女「被扯髮甩地」！女嗆：你先動手我才動你老婆　

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

3號颱風「凱米」醞釀中　估最快後天生成

財經網美「深夜捐10萬」給三重警遺孀！

更多熱門

相關新聞

飛雅特500超可愛小車67歲生日

飛雅特500超可愛小車67歲生日

Stellantis 旗下義大利品牌 Fiat 來說，每年的 7 月 4 日可是非常重要的日子，因為該日代表著旗下經典車型 500 的誕生。近日 (07/04) Fiat 於官方網站宣布 Fiat 500 自 1957 年 7 月 4 日亮相至今已正式屆滿 67 週年，同時更於官方 Youtube 發布了一部慶祝 Fiat 500 的影片，為該車準備了一系列慶生活動。

男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

出國7天「男友不壞壞」　洗鴛鴦浴1反應！妹子崩潰　

出國7天「男友不壞壞」　洗鴛鴦浴1反應！妹子崩潰　

兒打工第1天！媽探班半小時「同事虧媽寶」

兒打工第1天！媽探班半小時「同事虧媽寶」

選了紅色車！媽私下「改成灰色」他傻眼

選了紅色車！媽私下「改成灰色」他傻眼

關鍵字：

出國歐洲花錢費用大姑匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面