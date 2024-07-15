公婆要飛歐洲！大姑提議「5子女分攤費用」媳喊不公平　一票搖頭

▲公婆要去歐洲玩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我沒有不配合，只是覺得不公平。」女網友發文表示，由於公婆準備去歐洲玩12天，所以大姑就提議5個兒女平均分攤出國費用。但她認為，大姑、小姑還沒結婚，老公的兩個弟弟也單身，他們住在家裡沒有經濟壓力，如果錢要平均分攤，是不是不太公平？貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上，以「父母出國的費用你們都怎麼處理」為標題發文，提到她公婆預計8月飛歐洲玩12天，於是大姑就提議5個兒女平均分攤費用。但是她說，她和老公要養2個孩子，實在擠不出錢，反觀大小姑都還沒結婚、老公2個弟弟都單身，「而且他們4個住家裡沒經濟壓力，要平均出的話對我們有點不公平不是嗎？」

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原PO強調，公婆沒有要小孩出錢，但大姑卻自以為孝順，要大家均分，「我們沒用到家裡資源，平常有事我們也會幫忙，不是不幫忙」。她認為，住在外面凡事都得靠自己，且必須省吃儉用才能過日子，「他們爽爽住家裡，水電、瓦斯連三餐都公婆出，還不用付房租，到底誰比較爽？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「兒女都有責任，結婚生小孩是自己的選擇，如果兄弟姊妹願意多負擔一點，我會很感謝，如果均分，也是剛好而已」、「父母的部分，本來就應該子女均分，無論是單身、嫁人的或搬出去的，除非是父母的財產分配不均，這就另外衡量了」、「很合理，兄弟姊妹平分」、「均分不錯，有困難可以商量」、「兄弟姊妹均分我覺得可以啊，但如果算到媳婦就不OK了」。