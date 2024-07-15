月薪8萬快不夠用！他列開銷「每月花7萬多」：怎麼結婚生子

▲原PO每月要花7萬多元。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「現在日子真的很難過，月薪8萬多快要不夠用了。」一名網友發文列出他的花費，坦言自己每月要花7萬多元，每月最多只能存到近9000元，這樣要怎麼結婚生子？若想存更多錢，只能等年終獎金、分紅。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「現在日子真的很難過，月薪8萬多快要不夠用了。」並透露自己的開銷，每月2萬8000元的房貸、3000元管理費、1500元水電費、1萬元孝親費、1萬2000元伙食費、5000元娛樂費、599元電話費、99元動畫瘋、199元Disney+、生活用品雜項2000元。

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不只這樣，原PO的油錢和保養費攤平後，每月約為4000元；「意外險+醫療險，攤平每月2300元」，以及「機車燃料稅+機車強制險+第三人責任險+汽車燃料稅+汽車牌照稅+乙式車險，攤平每月5500元」。這些開銷加起來，等於每月要花7萬4000多元。

因此原PO直言，雖然他的薪水有8萬3000元，但每月也只能存到8800元左右，「這樣子要怎麼結婚生子？女友想要我娶她，依照我的經濟水平，根本開不了口」，如果想要多存點錢，只能靠年終獎金、分紅和三節獎金了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你的伙食、娛樂費降低就很好過了」、「汽車或機車賣掉其中一台，伙食吃差一點，少點娛樂，你就可以多省出一些錢了」、「伙食費、娛樂費降低，不然就去兼差」、「車子賣掉，一個月省9000元」、「月薪8萬的煩惱，真是讓人羨慕」、「你根本是炫耀文吧」、「至少你不用再去擔心你沒有房子的問題呀，這個往好處想！你把你的機車賣掉就好啦，就可以再省更多錢了」。

後來原PO則在留言處表示，「娛樂費這樣很少了，那是我跟女友出門看電影、看展、買小物、吃小吃、飲料的錢」，還好若吃餐廳、花超過500元，女友就會自己出錢，否則開銷就會更多。