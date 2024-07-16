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社會 社會焦點 保障人權

開刀住院13天欠104萬！醫院討嘸錢提告　病患：錢被詐團騙走了

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲潘姓病患積欠國泰醫院103萬餘元醫療等費用。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市潘姓男子因心臟疾病住進國泰醫院，期間使用多種自費項目，短短13天累積104萬餘元，其母僅支付1萬元與院方簽立「欠繳醫療費用切結書」，院方為討回費用提告。士林地院審理時，潘男說湊到5、60萬交給父親保管，但卻被詐騙集團詐騙一空，父親也去世，無力償還。

國泰主張，潘男因心臟疾病於2023年5月10日簽署手術同意書、麻醉同意書，雙方成立醫療契約，其母了解兒子病情、全民健保及各項費用標準後，簽署「國泰綜合醫院自費或健保自付差額醫材同意書」、「健保患者入住超等病房（單人房、雙人房）自付差額同意書」等。

潘男從5月25日住院至6月7日，應支付醫療及其他相關費用共104萬3001元，但其母僅在6月7日付1萬元，就剩餘103萬3001元簽立「欠繳醫療費用切結書」，承諾支付，但院方遲遲未收到錢，只好拿著醫療契約、同意書等提告，請求潘男及潘母如數給付。

潘男挨告向法官說，本來今年2月湊到5、60萬想償還，並交由父親保管，但遭詐騙集團騙光，父親也於5月1日過世，目前無力償還；潘母說，雖然一時無法清償債務，但願分期償還。

士院民事法官認國泰醫院對被告的債務請求是合理的，判賠103萬3001元，但由於被告間是連帶債務關係，只要其中一個人償還債務，另一個人就不需要再償還該部分的金額。

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