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老公抱太緊「人妻掛急診」　護理師傻眼：讓我深呼吸！留言更崩潰

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲急診室。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

醫護量能不足，請把急診留給需要的病患！一名護理師曝光各種奇葩看診狀況，像是「剛剛被老公抱太緊，覺得下背痛」、「吃完豆花，覺得喉嚨卡卡」、「戒指拔不下來、耳環拔不下來」等，在沒有構成生命危險的情況下，她呼籲「急診都是傳染疾病，不要輕易來增加感染風險！」

一名女護理師在《Threads》列出10點，是她在急診遇過的真實案例，但這些狀況根本不急迫，「絕對沒有生命危險，真的不需要掛急診」，希望民眾可以等平日再去掛專門門診。

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首先是「耳屎卡在耳道」，接著是「洗頭髮後耳朵進水」，以下奇葩狀況來了，「剛剛被老公抱太緊，覺得下背痛」、「摳完痘痘流血」、「大便卡在肛門口」、「戒指拔不下來、耳環拔不下來」、「吃完豆花，覺得喉嚨卡卡」、「吃西瓜時噎到」、「按摩完覺得全身痠痛」及「運動完覺得雙腳很痠」。

護理師深呼吸表示，上述只有列出的10個，「族繁不及備載...每個都讓我深呼吸。」對此，她再次呼籲「急診都是傳染疾病，不要輕易來增加感染風險！」

文章曝光後，釣出其他護理師補充各種無言狀況，「11.喝完酒覺得頭暈想留在醫院觀察一下（睡一下）；12.早上划龍舟下午手好痠；13.我覺得我血糖好像有點高來看一下醫生，請問有在控制嗎；14.門診說急診比較快，所以叫我來急診」、「什麼富貴手，房租付不出來，被趕出來心情不好掛急診」、「被蚊子咬到怕蜂窩組織炎」、「遇過喉嚨稍微痛痛的，半夜叫救護車；情侶完事後，男的說：頭頭處稍微有出血；剛剛家人炒菜疑似有放米酒，想測血中酒精濃度」、「隱形眼鏡拿不下來；夜唱整晚喉嚨痛；喝酒起了不會癢的酒疹；不痛不癢沒症狀的皮疹；無症狀但因為老公來看，順便一下的；傷口沒見紅，但堅持要打破傷風的」。

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