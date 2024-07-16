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根本猜不出他們在想你！土象默默關心太悶騷、風象的曖昧訊息很吃電波

▲▼曖昧、搭訕、情侶、逛街。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲曖昧不說開的狀態，讓人總是搞不懂對方有沒有「想見你」。（圖／翻攝pakutaso網站、pixabay）

生活中心／綜合報導

交友軟體讓現代人有機會認識距離只有100公尺的人，也能遇上相隔100公里的對象，想知道對方是不是在意你，想你的時候他們會怎麼做？其實不同個性的人加上不同的現實因素，面對「好想見他」的想法總是會有不同舉動，表達方式當然也有所不同。有的人會直接出現在你身邊，有的人選擇默默關心你，還有的人會透過傳訊息的方式傳遞曖昧的訊息。《星座好朋友》整理出12星座可能會有的表現，看看曖昧對象是否現在想你想到不行！

牡羊座・獅子座・天秤座・射手座／立刻飛奔到你身邊

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▲▼曖昧就是酸酸甜甜的青春回憶。（圖／pakutaso）

3個火象星座牡羊座、獅子座、射手座的想念方式相對直接，而優雅的天秤座有時也會只想跟著熱情的直覺走。最難得的是，他們不會選擇透過電話傳遞情感，而是選擇直接出現在你的面前，甚至直接告訴你他就想見你。他們的行為，其實就是「好想見到你」的最佳證明，但這招有時對於曖昧剛萌芽的對象來說，可能反而會被這樣坦率的方式嚇跑。

金牛座・巨蟹座・處女座・魔羯座／給你他的默默關心
相對內斂的金牛座、巨蟹座、處女座以及魔羯座，他們的想念方式相當隱晦而且害羞。平常他們總是把想念藏在心裡，即使再想見你，也很少會直接表達出來，就算真的見到面了，可能也讓你看不出他們的心情起伏，他們的心中即使充滿了千言萬語，見到面後可能只是變成簡單的問候。不過你可以察覺他們對其他人是否也有這種默默關心，說不定這就是你專屬的待遇，而且也是他們想見你的最好證明。

雙子座・水瓶座・天蠍座・雙魚座／用曖昧的訊息表達愛

▲▼女孩,心機,愛情,男女,傳訊,婊子,曖昧。（圖／翻攝自pixabay）

至於總是讓人摸不清的雙子座、水瓶座、天蠍座以及雙魚座，他們的想念方式多半是透過訊息或電話傳遞。他們不會像牡羊座、獅子座、射手座和天秤座直接出現在你面前，也不會像金牛座、巨蟹座、處女座以及魔羯座只選擇默默關心。他們習慣的是透過一句句曖昧的話語，傳達他們對你的思念。透過這種明示或暗示的方式，告訴你他們想見你，也是一種另類的傲嬌，而且很吃電波，一個「理解不能」或許就錯過，但如果你也想見他，不如就趕快主動回應他！

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