12星座「4個舉動」代表成功收服他！天蠍讓你用他手機、驕傲獅子把錢包交給你

▲4大舉動教你判斷另一半對於當下感情的看法。（圖／取自免費圖庫pexels.com、Pixabay）

生活中心／綜合報導

交往一陣子後，有些人一定迫不及待想知道，是不是已經「成功走進另一半的心」！如果想知道真實的答案，那麼就算他們嘴上不說，也能從交往的一些小細節知道些什麼！《星座好朋友》整理出12星座「心裡不說但身體很誠實」的舉動，快看另一半是否有以下行動！

牡羊座・雙子座・天秤座／帶你進入他的交友圈

牡羊座、雙子座和天秤座的人，如果讓你進入他們的朋友圈，就表示你已經獲得他們的認可！因為這三個星座的人，平時看似正經，但在朋友面前，他們會完全放開自我。他們的朋友對他們的過去情史或是黑歷史，都瞭如指掌，而這些過去，他們通常不見得會讓另一半知道。但如果真心喜歡你，他們會希望你融入他們的生活，即使面對朋友爆料，他們也會主動坦承自己的過去。

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金牛座・獅子座・魔羯座／允許你碰他的錢

金牛座、獅子座和魔羯座的人，如果讓你觸碰到他們的錢，那麼你在他們心中的地位就相當重要！因為對他們來說，金錢不僅僅是財富，更是他們自尊和面子的象徵。他們對自己的錢財有著完全的掌控慾，如果他們讓你隨意觸碰他們的錢，就代表他們對你已經有了百分之百的信任，甚至已經將感情的主控權交給你。

巨蟹座・天蠍座・雙魚座／讓你用他的手機

巨蟹座、天蠍座和雙魚座的人，他們對於隱私非常重視，特別是手機，不管他們的手機內是否藏有許多秘密，做為最後一道防線的手機，平常他們不會讓別人隨便碰觸。但如果他們珍惜你，就有很大的可能會願意讓你接觸他們的手機，即使你看到疑惑或讓你不舒服的訊息，他們也會耐心解釋，讓你知道他們的心只有你一個。

處女座・射手座・水瓶座／讓你進去他的房間

處女座、射手座和水瓶座的人，如果讓你進入他們的房間，就代表你在他們心中的地位非常重要。他們十分重視個人空間，如果他們願意讓你進入他們的房間，不僅代表他們已經將心門的鑰匙交給你、卸下心防，更代表他們願意在你面前展現真實的自我，這也是他們對你的全心信任。