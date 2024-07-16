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金憨慢講話！　4星座男「只用行動寵愛你」

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲有4星座男不擅長甜言蜜語，只用實際行動表達愛意。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

經典廣告台詞：「我金憨慢講話，但是我金實在！」正好符合表達感情有些笨拙，但靠著實際行動證明心意的星座男的形象。塔羅牌老師艾菲爾即點名「4星座」男生雖然不擅長用華麗的詞藻表達愛意，但他們的心總是那麼溫暖可靠。上榜的有摩羯座、處女座、牡羊座及巨蟹座，無聲的付出勝過任何甜言蜜語。

不太會說甜言蜜語，但用行動寵愛另一半的「4星座男」，請同時參考太陽、上升及金星星座：

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1.摩羯座

摩羯男的真情實意透過實際行動來表達，他們可能不擅長用甜言蜜語打動人心，但所做的一切，無論是日常生活中的細微關心，還是面對重大事件時的果斷支持，在對方需要幫助時，總是第一個伸出援手。他們雖然話不多，但每一個行動都比任何言語更讓人感到無比溫暖和踏實。

2.處女座

處女男常常唸著一些瑣事，讓人覺得他們過於挑剔或苛刻。然而，這些碎念的背後其實是對對方無盡的關心與愛護。他們總細心地注意另一半的每一個細節，無論是生活中芝麻綠豆大的小事還是心情上的變化，都不會忽略。處女座的關心無所不在，即使嘴上不饒人，心裡卻始終充滿溫暖與體貼。

▼處女座男生雖然愛碎唸，但背後其實是對另一半的關心。（示意圖／本報資料照）

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

3.牡羊座

牡羊男說話直接，從不拐彎抹角。他們不喜歡虛偽的表達方式，真心真意在每一句話中都能感受得到，總是以最真誠的態度待人。這樣的特質讓人深切地感受到他們的真心關懷和無私付出，也因此，常常能贏得別人的信任和尊重。

4.巨蟹座

巨蟹男或許不擅長言語表達，但他們的行動勝過千言萬語，會把另一半的需求深藏心中，並用最貼心的方式去照顧。當伴侶生病時，他們無微不至、時時刻刻地守護著。即便話不多，但他們每一個舉動都充滿著愛，默默地付出。他們的真心和細心，常不經意地打動他人的心。

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