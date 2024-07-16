交友軟體配對到20人！她曝「3困擾」　男網友：女生交友就是這樣

▲原PO配對到20多人。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都有使用交友軟體，近日就有網友發文表示，她因為想多認識新的朋友來轉移失戀的心情，所以就下載了交友軟體，不過滑著滑著，她就覺得要一一回覆真的很累，而且常要一直回答很類似的問題，實在不知該如何應對。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上發文表示，提到她分手後為了轉移心情，便下載了交友軟體。她滑著滑著，就配對到20多人，且蠻多人都很認真開話題，只是她坦言，因為她也要花時間認真回覆，所以久了以後還是覺得有點辛苦，她應該直接不回應？還是基於禮貌而繼續回覆呢？

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原PO也說，有時一次和很多人聊天，她內心其實也覺得不太好，但是在大家都還沒有很熟悉的情況下，似乎又得多聊幾個才知道跟誰比較合得來。她還提到另個困擾的點，就是聊天時，她常會要一直回答類似的問題，實在不知道怎麼拿捏比較好？

貼文曝光後，就有男網友回應，「男生的困擾是好不容易配到一個，結果聊不起來，女生玩交友軟體就像採購，選擇太多感到困擾；男生玩交友軟體就像面試，為了稀缺的機會，想盡辦法從眾多人中脫穎而出」、「女生交友就是這樣，只要你想就會有無數選擇，難處在於怎麼挑出其中比較好的」。

還有網友表示，「不想回就放到時間到吧！我覺得不用特別在意對方想什麼，也不需要變成困擾」、「我最近也剛分手，但不建議馬上玩交友軟體，建議多放點注意力關心自己，提升自己後才會遇到更好的人」、「我聊天室基本上控制在5人以內，太多真的很難聊」、「我的都聊沒幾句就消失，別叫內向的人一直開話題啊」。