南苗市場都更、北苗攤位改造 　市長余文忠率隊參訪南門市場巧遇客家鄉親

▲苗栗市長余文忠率隊北上參訪南門市場，巧遇同為苗栗鄉親的攤商。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

為了南苗市場都更改建與北苗市場攤位改造，苗栗市長余文忠16日率隊北上參訪台北市公有南門市場、士東市場觀摩，希望汲取市場優點及營運經驗做為苗栗市的借鏡。非常巧合的是，余文忠在南門市場B1時，還巧遇同是苗栗鄉親的攤商永順蔬菜，眾人當場就用客家話親切地聊起天來，老闆娘還主動拿起手機邀請大家一起合影留念。

余文忠16日帶領苗栗市公所同仁、市民代表、里長們一行70人北上，上午參訪台北市公有南門市場，下午則是前往士東市場觀摩。為了歡迎苗栗市公所組團來訪，南門市場會長王銓國也親自當起「導遊」，帶著所有人逛市場並介紹南門市場重新打造後的特色與現狀。

余文忠表示，傳統市場一般俗稱「菜市仔」或「傳統市仔」，是早期台灣地方的商業活動中心，也是我國重要的庶民民生物資供應中心，具有提供農、畜產及農特產品零售通路及提供穩定物價之功能。

▲南門市場會長王銓國（右一）歡迎苗栗市長余文忠（右二）組隊參訪來訪。



余文忠指出，此次選擇北上參訪南門市場、士東市場主要為了配合南苗市場都更案及北苗市場攤位改造，希望讓在地住民、攤商了解市場改建能滿足消費者高品質、衛生的新需求，提供市民一個全方位的購物享樂好處所，了解轉型之手若僅靠政府推動，畢竟難以持久。真正賦予傳統市場新生命的，不僅是政府的市場改造計畫以及硬體建築的翻新，攤商經營思維的轉變才是關鍵。

余文忠強調，在了解市場改建緣由、過程、攤位改造及未來經營模式後，公部門與自治會如何合作與互動，藉由市場成功的經驗，可以做為南苗市場未來都更及北苗市場攤位改造之參考方向，他也希望苗栗市的市場經營者未來也能邁向自主化、具備自行規劃、執行能力，以創造市場的經營春天。