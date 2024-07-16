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防制暴力不法　南警威力臨檢掃蕩淨化治安

▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所、易施用毒品、淪為詐騙集團囚虐之旅（賓）館、易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締，以有效遏阻不法與預防犯罪發生。

▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局15日規劃全市擴大臨檢專案，全台南市16個分局同步強力執行，針對所轄大型酒店、電玩店、KTV等幫派分子賴以維生及易聚集之特種行業處所等106處，使用警力447名，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，共計查獲各類案件36件，其中刑事案件7件（毒品案2件、通緝犯5人）、酒後駕車10件、失聯移工2人及尋獲遭侵占汽車1部，另查獲違反菸害防制法14件及違反都市計畫法2件，均依法移送偵辦或函請衛生局等權責單位依法裁罰，展現維護治安決心。

▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局將落實賴清德總統「打擊詐騙、掃蕩黑道、積極反毒」3點期許，並貫徹行政院「五打七安」目標，打擊黑、金、槍、毒、詐並保障治安。7月起配合警政署、高檢署實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，聚焦打擊黑道幫派勢力，並全面清查幫派成員介入的利益糾紛、暴力、詐欺案件，務將不法暴力集團連根刨起，遏止幫派囂張氣焰，展現南警強力執法之決心與態度。

▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局為穩定當前治安、展現執法決心，針對黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或易聚集之特種行業處所等治安顧慮場所，執行強力臨檢取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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