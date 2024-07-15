　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

▲▼私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我。（圖／翻攝threads） 

▲店家PO文公審客人。（圖／翻攝threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名網友看到網路潮牌代購店家PO最新商品，因貼文未寫價格而私訊詢問，得到一件外套2.28萬元的價格後認為太貴。沒想到，該名網友拒絕後道謝，卻被店家截圖公審「你的無能留給自己不用跟我告知」，引起網友討論後也將文章刪除。

該名店家近日在threads PO出客人對話，圖片顯示顧客私訊詢問「請問牛仔外套還有嗎？」與店家討論好尺寸後得知價格為2萬2800元便說，「太貴了，不用，謝謝」，而店家則對此按下笑臉的表情符號並回「謝謝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，店家將對話截圖PO出說，「跑來問商品然後回我太貴了？你的無能留給自己不用跟我告知」、「真的是大笑話看了無語，說超過預算都可以，回我一個太貴了」、「我不喜歡不正常的消費者，不好意思。不符合預算，可以選擇更禮貌的方式回應」，此番言論讓不少網友看完傻眼。

▲▼私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我。（圖／翻攝threads）

▲▼店家與網友對話。（圖／翻攝threads）

▲▼私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我。（圖／翻攝threads）

網友表示，「那不然應該怎麼回你你才不會不開心？可以給一下範例嗎」、「超討厭這種價格還要跑去私底下問才有的」、「問個問題還要被罵無能，好可怕，誰要跟你買衣服」、「真的超好笑，『太貴了』這3個字不就是這個價格對自己來說太貴而已嗎？每個人財力狀況又不一樣，一件500的衣服也會有人覺得貴。公審別人說人無能，沒禮貌的到底是誰」、「可以說謝謝就好 ，或者我考慮一下 ，其他很多餘」。

也有知道外套行情的網友表示，「此件折合台幣大約12,000，加關稅等等大概16000，加上人力成本等等都很辛苦，我懂，但消費者對價格敏感貨比三家等行為本來就正常不過，但莫名其妙被抓出來公審這到底是怎樣？？這種態度我不敢恭維，只能說超級可悲」、「原價匯率12700，你翻倍賣被說貴還要被你噴…商品價格有浮動還不是你們這些沒店面的代購搞出來的機制，今天有店面價格可以每天浮動來浮動去？買衣服還是買股票」。

▼店家原文如下。（圖／翻攝threads）

▲▼私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我。（圖／翻攝threads）

針對網友的留言，店家表示，消費者可以選擇店家，他這個小小的店家也可以選擇服務對象，價格未標明是因為可能會有異動，有些商品的銷量會影響成本，但他也自認用詞不當，日後會改進，「是我文章遣詞的問題，上一課了」。此外，他也認為threads這平台不適合講實話，只在意消費者，不在意店家感受，並將原貼文刪除，但與網友的回應仍可看到。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
國光女神Una驚爆離婚！曬身分證「配偶欄已清空」
私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知
2地「紫爆」高溫　周末可能有颱風！預估路徑曝
「所得稅法」修正案三讀通過！120萬家扣繳單位受益　3重點一
可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告
快訊／三重男持刀砍殺姊姊　菜刀插腹部

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

IG推全新功能！「1設定」開啟後指定時間禁用

私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告

男友綽號被叫「開瓶器」　女友一聽秒分手！真相爆噁

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

《甄嬛傳》主演時隔14年再合體！　「集體吃防腐劑」見面哭一片

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

IG推全新功能！「1設定」開啟後指定時間禁用

私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告

男友綽號被叫「開瓶器」　女友一聽秒分手！真相爆噁

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

新北稅捐廉政法紀講習　營造稅務團隊廉能共識

IG推全新功能！「1設定」開啟後指定時間禁用

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

刑事鐵漢廖宗山榮退　台南員警列隊歡送笑中含淚

緊盯捷運三鶯線施工進度　侯友宜：市府團隊力拚2025完工

私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

漱口水「3錯誤用法」恐等於白漱了！1時機用最有效

基隆和平島王爺海上遊江　邱佩琳親授證民俗無形文化資產

徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

獨／「%Arabica」二店店址曝光！進駐「中山線型公園」當地標

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

三重警殉職初算「撫卹金僅80萬」！網刷一排喊扯

病毒大爆發！　全家都中鏢

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

同事偷偷離職「5大前兆」！全場點頭：超級準

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

北車大廳湧人潮「低頭猛滑手機」　內行曝真相

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」！全場羨煞

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

更多熱門

相關新聞

川普槍手被狂酸「才135m打不中？」　老鳥吐實情

川普槍手被狂酸「才135m打不中？」　老鳥吐實情

美國前總統川普13日（當地時間）在賓州造勢時遭槍擊，右耳受傷濺血，當時20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）躲過重重維安戒備，在距離約135公尺之處成功開槍。事發後，不少台灣網友狂酸，「只離100多公尺居然打不中？」對此，學者周偉航在臉書發表看法，而不少當過兵的老鳥也直言，「25公尺...挖地瓜的一堆。」

財經網美「深夜捐10萬」給三重警遺孀！

財經網美「深夜捐10萬」給三重警遺孀！

靠3檔ETF+台積電「大賺1億元」！高手曝對帳單

靠3檔ETF+台積電「大賺1億元」！高手曝對帳單

他認真拿香拜拜！隔壁狗雙手合十

他認真拿香拜拜！隔壁狗雙手合十

水果店24小時營業「半夜有人買？」　內行曝2原因

水果店24小時營業「半夜有人買？」　內行曝2原因

關鍵字：

潮牌代購網路社群網友

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

三重警殉職初算「撫卹金僅80萬」！網刷一排喊扯

病毒大爆發！　全家都中鏢

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面