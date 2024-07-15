私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

▲店家PO文公審客人。（圖／翻攝threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名網友看到網路潮牌代購店家PO最新商品，因貼文未寫價格而私訊詢問，得到一件外套2.28萬元的價格後認為太貴。沒想到，該名網友拒絕後道謝，卻被店家截圖公審「你的無能留給自己不用跟我告知」，引起網友討論後也將文章刪除。

該名店家近日在threads PO出客人對話，圖片顯示顧客私訊詢問「請問牛仔外套還有嗎？」與店家討論好尺寸後得知價格為2萬2800元便說，「太貴了，不用，謝謝」，而店家則對此按下笑臉的表情符號並回「謝謝」。

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事後，店家將對話截圖PO出說，「跑來問商品然後回我太貴了？你的無能留給自己不用跟我告知」、「真的是大笑話看了無語，說超過預算都可以，回我一個太貴了」、「我不喜歡不正常的消費者，不好意思。不符合預算，可以選擇更禮貌的方式回應」，此番言論讓不少網友看完傻眼。

▲▼店家與網友對話。（圖／翻攝threads）



網友表示，「那不然應該怎麼回你你才不會不開心？可以給一下範例嗎」、「超討厭這種價格還要跑去私底下問才有的」、「問個問題還要被罵無能，好可怕，誰要跟你買衣服」、「真的超好笑，『太貴了』這3個字不就是這個價格對自己來說太貴而已嗎？每個人財力狀況又不一樣，一件500的衣服也會有人覺得貴。公審別人說人無能，沒禮貌的到底是誰」、「可以說謝謝就好 ，或者我考慮一下 ，其他很多餘」。

也有知道外套行情的網友表示，「此件折合台幣大約12,000，加關稅等等大概16000，加上人力成本等等都很辛苦，我懂，但消費者對價格敏感貨比三家等行為本來就正常不過，但莫名其妙被抓出來公審這到底是怎樣？？這種態度我不敢恭維，只能說超級可悲」、「原價匯率12700，你翻倍賣被說貴還要被你噴…商品價格有浮動還不是你們這些沒店面的代購搞出來的機制，今天有店面價格可以每天浮動來浮動去？買衣服還是買股票」。

▼店家原文如下。（圖／翻攝threads）



針對網友的留言，店家表示，消費者可以選擇店家，他這個小小的店家也可以選擇服務對象，價格未標明是因為可能會有異動，有些商品的銷量會影響成本，但他也自認用詞不當，日後會改進，「是我文章遣詞的問題，上一課了」。此外，他也認為threads這平台不適合講實話，只在意消費者，不在意店家感受，並將原貼文刪除，但與網友的回應仍可看到。