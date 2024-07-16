李孟諺、邱垂正缺席協商竟「沒向韓國瑜請假」　柯建銘也認不應該

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今天是立法院第一會期最後一天，朝野立委快馬加鞭協商重要法案，上午協商國民黨立院黨團決議，解除政府對人民組團赴中國觀光的限制，不過交通部長李孟諺與陸委會主委邱垂正都未出席，也未向院長請假，藍委陳玉珍首先發難，認為此舉相當不尊重立法院長韓國瑜親自主持的朝野協商，民進黨團總召柯建銘則認為，跟院長請假是基本禮貌，不知道他們今天為何會犯此錯誤，實屬不應該。

由於今天出席朝野協商的一位是陸委會副主委李麗珍，一位是交通部次長陳彥伯，藍委陳玉珍見狀便詢問，今天是院長主持，為何兩部會首長都沒有到？李麗珍說，邱垂正今天有外賓要接待，陳彥伯說，李孟諺部長早上10點陪總統賴清德視察氣象署。這時陳玉珍反問，陸委會為什麼會有需要接待的外賓呢 ？

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，這會期風風火火，也在摸索跟互相認識，但國會殿堂要有尊嚴，各政黨代表出席的朝野協商，行政院各部會包括總統在內都知道今天有朝野協商，要處理民生議題，所以明知道今天有重要協商，賴清德應有雅量，大可不需要部會首長要來立院卻選擇退出，看起來韓院長是不知道此事吧？「執政是大家輪來輪去，但國會要互相尊重，否則所有總召都變很小，沒有請假就沒來真的很不應該」。

柯建銘也嘆，應該跟院長請假是基本禮貌，立法院朝野協商對於預算真的很重要，部會首長一定會知道今天是協商日，沒來一定要請假，不知道他們今天未何會犯此錯誤，實屬不應，「你們（藍白）要譴責他，我沒有意見。」

最後，韓國瑜聽完立委意見後，僅表達請今天出席協商的代表轉達，部會首長都應出席朝野協商，這是對朝野協商的尊重。