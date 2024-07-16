民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

▲政黨支持度民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，最新政黨支持度顯示，33.1%民眾支持民進黨，下挫4.3個百分點、20.5%國民黨，回升2.7個百分點、16%民眾黨，回升1.7個百分點、另有3.4%民眾支持時代力量。台灣民意基金會表示，民進黨支持度七個月來首度下挫，鄭文燦涉貪案造成社會震撼無疑是單一最大因素。民眾黨、國民黨則雙雙回溫，民眾黨在34歲以下年輕族群支持度重回第一、國民黨支持度則站回兩成大關。

民調調查，「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所 有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：33.1%民進黨，20.5%國民黨，16%民眾黨，3.4%時代力量，1.5%其他政黨合計，24.7%沒特別支持哪一個政黨，0.6%不知道。

台灣民意基金會指出，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現明顯變化，民進黨下挫4.3個百分點，國民黨與民眾黨谷底反彈，支持度雙雙回升，國民黨增加2.7個百分點，民眾黨增加1.7個百分點，時代力量回升2.1個百分點，中性選民下滑2.5個百分點。

台灣民意基金會分析，民進黨支持度七個月來首度下挫4.3個百分點，鄭文燦涉貪案造成社會震撼無疑是單一最大因素，需要說明的是，本次調查時間是在鄭文燦被收押禁見之前，否則衝擊會更大。除此之外，自今年初總統大選勝選後，民進黨支持度一路長紅，但和在野黨關係持續緊張，政局動盪，前景不明，也是支持度下滑重要因素。

台灣民意基金會指出，國民黨方面，自今年初總統大選敗選後，雖然躍升為國會第一大黨，在國會呼風喚雨，但政黨支持度像坐溜滑梯，基本上一路下滑，最低曾跌到17.8%，這次回升2.7個百分點，幅度不大但終於可以喘一口氣。資料顯示，國民黨社會支持度長期虛弱，主要原因之一是在44歲以下年輕族群積弱不振，同時在45歲以上又大幅落後民進黨所致。

民眾黨方面，台灣民意基金會指出，自今年初總統大選敗選後，支持度持續下滑，且一直居第三，看似自由落體，不知道底在哪裡。七月支持度首度回溫，重新站穩腳步，但只獲16個百分點，未來挑戰與試煉仍多，柯文哲和民眾黨最引以為傲的年輕支持群曾一度萎縮，連20-24歲社會新鮮人的支持度都被民進黨超前。如今隨著民進黨支持度下挫，民眾黨在34歲以下年輕族群支持度再度躍升，重回第一。

台灣民意基金會也補充，20-24歲，民眾黨領先民進黨6.3個百分點；25-34歲，民眾黨領先民進黨14.1個百分點。也是最後，民進黨支持度在六月超過國民黨與民眾黨的總和，但好景不常，如今藍白支持度總和反超過綠3.4個百分點。民進黨現在一打二，肯定吃力不討好，不論在國會或是在社會。

有關本次民調，訪問期間是2024年7月8至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上 成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。