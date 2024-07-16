新竹學生升高中擠破頭　教育部規劃竹苗區「4年增49班」

▲為解決新竹家長抱怨學生考5A上不了第一志願，教育部將從113學年起開始增班。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高中免試入學日前放榜，但有新竹家長抱怨太多學生考5A上不了第一志願而引發各界關注。教育部長鄭英耀今（16日）表示，113學年將新增5班，包括新竹實中增兩班，新竹高工、竹北高中、竹南高中各增一班，到116學年，總共將增加49班，未來竹中、竹女也會納入，教育部也會每半年跟新竹縣市與苗栗縣討論，盤點與掌握相關狀況，讓學生與家長安心。

高中免試入學上周放榜，全國錄取率達99.38%，但竹苗區考生因學校數少，競爭格外激烈。就有新竹地區家長抱怨，自己孩子即使國中會考成績為5A，也上不了竹中、竹女或竹科實中等第一志願。全國教育局處長會議今天起一連兩天在宜蘭舉行。傍晚教育部長鄭英耀面對媒體聯訪時，指教育部將會採取增班因應。

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鄭英耀指出，新竹縣市與苗栗，這三縣市因為高科技業發展，吸引年輕科技人入住，也帶動新生兒增加。預估116學年將會增加1600位高中生，對於學生數容量不足，國教署已經從113學年起開始增班，首先是竹科實中增兩班，新竹高工、竹北高中、竹南高中各增一班，之後逐年增班，先滿足該區域升學上需求，若學校增班後硬體不足，也會鼓勵新竹縣市，若在校內有適當空間，可以先增建教室，教育部都會在經費上支持。

國教署長彭富源補充說明，預估113學年增班5班，到116學年，總共將增加49班，未來竹中、竹女會納入，這過程中還有3個學年，因為114學年學生數最少，116學年是龍年，學生數會增加，所以國教署每半年將會與三縣市討論，掌握逐年班數，讓學生與家長安心。