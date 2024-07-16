獨／不甩駕照高齡註銷！82歲阿北開小黃上路　撞騎士落跑去買麵包

記者黃宥寧／台北報導

82歲何姓老翁因高齡，職業駕照被註銷，不料他仍開計程車上路，結果在北市士林區基河路上撞擊邱姓女騎士後落跑，邱女驗傷受有腦震盪等傷害，報警提告。何翁挨告瞎扯「我沒碰到她，當時是氣喘才踩煞車，不是因為知道撞到人」。士林地院審結，依駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

▲北市82歲何姓老翁職業駕照因高齡註銷仍開車上路，甚至撞上女騎士落跑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2022年12月18日上午，82歲何翁駕駛計程車，沿基河路由北往南方向行駛，竟疏未注意，貿然向右偏行，撞上72歲邱姓女騎士，邱女人車倒地，受有外傷性顱內出血等傷害，而老翁肇事後，未下車查看，反而開車落跑，警經調閱監視器才找到人。

挨告後的何翁否認肇事逃逸，辯稱「我沒有碰撞到她，當時是因為有氣喘才會踩煞車」，還告訴警方自己沒有肇逃，而是去買麵包；其辯護人則說，並非看見或預見有交通事故發生，且當時車水馬龍，一般狀況下無法從聲音發現有交通事故等語。

▲82歲何姓老翁無照駕駛計程車撞上女騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）



邱女說，當時停等紅綠燈正要起步直行，計程車就從後面撞上，自己摔倒當下就暈倒。法官勘驗監視器發現，何翁與邱女發生擦撞後，在前方無其他車輛情況下突然停車，可見其是發現車禍肇事而停車，而何翁停車地點距離騎士人車倒地地點極近，可發現女騎士人車倒地，應已受傷，卻未採取任何救護措施或等待警察到場處理，仍決意離去，即具有肇事逃逸故意。

合議庭審酌何翁駕駛車輛致邱女受有傷害後，卻未採取任何救護、照顧措施，即逕自駕車離去，罔顧告訴人身體安全，所為誠屬不該，過失傷害部分已調解成立，然迄今仍否認犯行，考量犯行時為年滿80歲之人，依法減刑，依駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。