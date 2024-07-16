高雄突飄「詭異黃煙」民眾狂咳　環保局抓到元兇！最高開罰1500萬

▲高雄大發工業區突飄「詭異黃煙」，環保局抓到元兇將開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大發工業區今（16）日下午突飄出「詭異黃煙」，有網友就在地方社團po文驚問「這個黃色煙是怎麼回事？也有怪味」。警方到場後初步了解，為一處廠區內硝酸桶槽製程過程中產生劇烈反應導致產生濃煙，現場沒有起火跡象，公司後續派員灑水降溫中，所幸現場無人受傷。

有網友在高雄地方社團發問「這個黃色煙是怎麼回事？也有怪味」，不少網友跟著回覆「黃色的煙，很大機率是硝酸 太可怕了！」、「濃煙直接衝進我們工廠，同事狂咳嗽！」、「濃濃的台灣味」。

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▲高雄大發工業區突飄「詭異黃煙」，環保局抓到元兇。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市環保局表示，經民眾陳情，16日派員查獲大寮區某家環境資源股份有限公司，廠內廢棄物物化處理程序反應槽內，因加入不同產源的廢液，引發硝酸劇烈反應，於15時28分產生黃色二氧化氮氣體逸散，排放時間約14分鐘，已違反空污法32條規定，將裁罰10萬~500萬元罰款。

另一方面，該廠未設置防止廢棄物飛散、流出、惡臭擴散及影響四周環境品質之必要措施，違反廢清法53條規定，另外裁罰6萬至1000萬元罰鍰。