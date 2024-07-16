電業法三讀！電價調整應組審議委員會　專家學者超過二分之一

▲電業法三讀。（圖／翻攝國會直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院今（16日）三讀通過《電業法第四十九條條文修正草案》。根據條文，電價調整應邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會，且學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一。

根據國民黨團最初提案版本，中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。前項審議會之決議，應於一個月內送交立法院審議後實施。

朝野原對於「電價審議委員會做成之決議必須送立法院同意」一事意見分歧，經協商民眾黨提出修正動議，電價審議委員會的組成，學者專家及民間學者必須超過二分之一，最後終獲共識。

最終，藍綠白三黨團修正動議條文三讀，內容為中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，應邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。前項審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一，審議方式及其他應注意事項應基於公平公正公開透明原則，由中央主管定之。

另通過民眾黨團所提附帶決議，要求電價審議會會議紀錄應於會議結束兩週內公告，並比照央行理事會公開發言紀要，以維持公開透明之原則。