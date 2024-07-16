立院趕清倉！3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

▲韓國瑜主持朝野協商，有官員未請假就缺席，引藍委砲轟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今天是立法院第一會期最後一天，朝野立委快馬加鞭協商重要法案，上午協商國民黨立院黨團決議，解除政府對人民組團赴中國觀光的限制，但主責部會交通部長李孟諺與陸委會主委邱垂正都未出席，讓藍白立委相當不滿，民進黨團總召柯建銘也認為，跟院長請假是基本禮貌，實屬不應該。隨後的協商，法務部長鄭銘謙也未出席，韓國瑜請次長黃世杰轉達，朝野協商應由部長親自出席，笑稱「不然要罰寫一百遍『下次我親自參加』」，緩解了現場嚴肅的協商氣氛。

韓國瑜今日主持協商開放團客赴陸與開放陸客小三通到外離島觀光決議案，國民黨立委陳玉珍不滿主管機關的陸委會與交通部主官都缺席，都派次長與副主委來。交通部說明，交通部長李孟諺因陪同賴清德總統視察氣象署而不克出席，陸委會則說明主委邱垂正接待其他國家駐台代表，因早就約好所以不克出席。

陳玉珍痛批，此舉不尊重立院，柯建銘則說，黨團協商主要還是三大政黨立場的展示，部會首長只是被動說明的角色，「以後不來先打個招呼，好不好？」讓洪孟楷再批，國會尊嚴被踐踏！這樣子民進黨團可接受？柯反嗆，「洪孟楷你在大聲什麼？在那邊大小聲！」

國民黨團總召傅崐萁也問韓國瑜，是不是不知道兩位首長要請假？韓點頭，傅崐萁說，他最不能接受就是明知會期最後一天有重要協商，請假也沒知會院長，要求柯建銘表態立場。

柯表示，他立場很清楚，立院朝野協商部會首長理當要來，尤其會期重要時刻，有糾葛他們要來解釋，部會首長不來就應該先跟院長請假，這是基本禮貌，這慣例早就建立在先，「我不知道他們為什麼犯這種錯誤。」

韓國瑜請兩位副官回去向各單位首長轉達，以後朝野協商部會首長都要來，這是表達對立院以及自己部會的尊重。隨後的協商，法務部長鄭銘謙也未出席，韓國瑜再次請次長黃世杰轉達鄭銘謙，朝野協商應由部長親自出席，「不然要罰寫一百遍，『下次我親自參加』。」緩頰協商對立氣氛，現場立委聽到後也終於莞爾一笑。

