　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院趕清倉！3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

▲▼立法院 朝野黨團協商 韓國瑜主持 柯建銘 傅崑萁出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜主持朝野協商，有官員未請假就缺席，引藍委砲轟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今天是立法院第一會期最後一天，朝野立委快馬加鞭協商重要法案，上午協商國民黨立院黨團決議，解除政府對人民組團赴中國觀光的限制，但主責部會交通部長李孟諺與陸委會主委邱垂正都未出席，讓藍白立委相當不滿，民進黨團總召柯建銘也認為，跟院長請假是基本禮貌，實屬不應該。隨後的協商，法務部長鄭銘謙也未出席，韓國瑜請次長黃世杰轉達，朝野協商應由部長親自出席，笑稱「不然要罰寫一百遍『下次我親自參加』」，緩解了現場嚴肅的協商氣氛。

韓國瑜今日主持協商開放團客赴陸與開放陸客小三通到外離島觀光決議案，國民黨立委陳玉珍不滿主管機關的陸委會與交通部主官都缺席，都派次長與副主委來。交通部說明，交通部長李孟諺因陪同賴清德總統視察氣象署而不克出席，陸委會則說明主委邱垂正接待其他國家駐台代表，因早就約好所以不克出席。

陳玉珍痛批，此舉不尊重立院，柯建銘則說，黨團協商主要還是三大政黨立場的展示，部會首長只是被動說明的角色，「以後不來先打個招呼，好不好？」讓洪孟楷再批，國會尊嚴被踐踏！這樣子民進黨團可接受？柯反嗆，「洪孟楷你在大聲什麼？在那邊大小聲！」

國民黨團總召傅崐萁也問韓國瑜，是不是不知道兩位首長要請假？韓點頭，傅崐萁說，他最不能接受就是明知會期最後一天有重要協商，請假也沒知會院長，要求柯建銘表態立場。

柯表示，他立場很清楚，立院朝野協商部會首長理當要來，尤其會期重要時刻，有糾葛他們要來解釋，部會首長不來就應該先跟院長請假，這是基本禮貌，這慣例早就建立在先，「我不知道他們為什麼犯這種錯誤。」

韓國瑜請兩位副官回去向各單位首長轉達，以後朝野協商部會首長都要來，這是表達對立院以及自己部會的尊重。隨後的協商，法務部長鄭銘謙也未出席，韓國瑜再次請次長黃世杰轉達鄭銘謙，朝野協商應由部長親自出席，「不然要罰寫一百遍，『下次我親自參加』。」緩頰協商對立氣氛，現場立委聽到後也終於莞爾一笑。
 

ET快訊
孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」　狄鶯呵呵7字回應
掛念「好久沒看到小孩」...三重警休假前2小時遇死劫
快訊／NCC組織法三讀！刪除萬年條款　委員最多連任一次、任期
星巴克新規定！　「座位保留15分鐘」阻佔位
快訊／全台警界大規模調整　78人名單曝光
快訊／7人退出！　TPBL選秀33新星名單出爐
瞬間畫面曝！40歲孕婦開車「急診車道」撞飛2行人
一家7口「3人車禍死亡」！爸爸剛過世　孤母心碎淚崩
機長急廣播「火山爆發了」！　他震驚拍下噴煙4500公尺瞬間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

施明德長女施雪蕙離世！　陳水扁曾資助百萬換肺救命

立院趕清倉！3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

快訊／NCC組織法三讀！刪除萬年條款　委員最多連任一次、任期8年

首場「金標籤」認證城市路跑賽　「台北馬拉松」今開放登記全馬

氣象署高速運算電腦＋輝達GPU　賴清德視察承諾：9年內建置7至9代

綠批北市府狼師案無作為　藍怒嗆：2023年綠議員為何一聲不吭？

蔣萬安曝「狼師案」6作為　重新檢視2022年7月柯市府處理過程

北市幼兒園狼師案「隔一年」才查　綠批柯、蔣踢皮球：將送監院檢舉

卓榮泰：軍公教加薪帶動民間加薪　台灣脫離青年低薪時代

三軍儀隊頂烈日操演　馬文君揭「綠營陽謀」：搞小動作為意識形態

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

施明德長女施雪蕙離世！　陳水扁曾資助百萬換肺救命

立院趕清倉！3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

快訊／NCC組織法三讀！刪除萬年條款　委員最多連任一次、任期8年

首場「金標籤」認證城市路跑賽　「台北馬拉松」今開放登記全馬

氣象署高速運算電腦＋輝達GPU　賴清德視察承諾：9年內建置7至9代

綠批北市府狼師案無作為　藍怒嗆：2023年綠議員為何一聲不吭？

蔣萬安曝「狼師案」6作為　重新檢視2022年7月柯市府處理過程

北市幼兒園狼師案「隔一年」才查　綠批柯、蔣踢皮球：將送監院檢舉

卓榮泰：軍公教加薪帶動民間加薪　台灣脫離青年低薪時代

三軍儀隊頂烈日操演　馬文君揭「綠營陽謀」：搞小動作為意識形態

玖壹壹出席活動「爆三缺一」！　健志神隱原因曝光

學會當「60分媽媽」更難！避免被拋棄落差心理、也能培養孩子責任感

響尾蛇隊台灣日9月中舉辦　李多慧、林襄率小龍女展覑台式應援

施明德長女施雪蕙離世！　陳水扁曾資助百萬換肺救命

13年不動如山終於調整了　公糧收購價每公斤漲至31元　

新北人口重回4百萬用路安全堪憂？養工處落實「人本交通」呼籲尊重行人

台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

兩岸經貿沒理由被阻礙　許舒博：陸與台商要「共享」機遇不是分享

台中木造矮房烈日竄火舌「濃煙直沖天際」　消防緊急馳援

「布丁焦糖色」行李箱視覺太療癒！隱藏式擴充機能爆買也裝得下

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

黃國昌用6頁談「反質詢」定義

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

川普冒險做2事　郭正亮：已超越黨派

海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

卓榮泰：軍公教加薪帶動民間加薪

快訊／NCC組織法三讀！　委員最多連任一次、任期8年

勞基法修正案三讀！　勞工65歲強制退休解禁

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」

更多熱門

相關新聞

花東快「特別條例改主決議」　李孟諺：可行性評估8月出爐

花東快「特別條例改主決議」　李孟諺：可行性評估8月出爐

立法院今(16日)朝野協商針對重要法案大清倉，爭議「花東快速公路建設特別條例」草案解套，朝野同意不予審議，但通過主決議建請交通部速推動。交通部長李孟諺表示，花東快正在進行可行性評估，預計8月期末報告出爐，相關評估程序完備且可行，並與原住民完成諮商，就會進入發包施工。

直擊共和黨大會「半封城」　凌濤：川普出場時全場高呼fight

直擊共和黨大會「半封城」　凌濤：川普出場時全場高呼fight

缺席朝野協商沒請假「連柯建銘也不挺」　李孟諺：會檢討改進

缺席朝野協商沒請假「連柯建銘也不挺」　李孟諺：會檢討改進

民進黨接受民眾黨「健保點值3附帶決議」

民進黨接受民眾黨「健保點值3附帶決議」

地方制度法修法通過　4縣市下屆可多一名山地原住民議員

地方制度法修法通過　4縣市下屆可多一名山地原住民議員

關鍵字：

國民黨立法院韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

病毒大爆發！　全家都中鏢

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面