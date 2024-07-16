欠錢莊慘遭竹聯捍衛隊擄綁！打斷鼻樑滿臉血　警抓3煞救出人質



▲內湖警方逮捕有竹聯幫捍衛隊背景的邱姓主嫌夥同小弟當街擄人討債。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

7月14日深夜22時許，北市內湖區民權東路6段發生一起黑幫當街擄人討債案件，所幸轄區文德所副所長及警員巡邏經過，發現路旁一台自小客車旁有多名黑衣人聚集，警方發揮查案敏感度立刻上前盤查，發現是開設地下錢莊、有竹聯幫捍衛隊背景的邱男（27歲、妨害自由等前科）率兩名小弟持刀當街押人，警方上前盤查時，發現車內有一男子神情緊張且上衣沾染大量血跡，邱男等人辯稱是「他自己跌倒」所幸警方當場救出人質。

內湖警方表示：文德所副所長陳明昶、警員蔡宗佑、吳東憲14日晚間在轄區巡邏，經過民權東路6段巷弄內，發現一台自小客車旁有多名可疑黑衣人士聚集，盤查過程中，邱姓男等3人不配合警方詢問，謊稱與朋友來此閒聊。





警員詢問過程發現車內有一名男子神色緊張、臉部帶有傷勢、上衣更有大量血跡，警方發現他頭部有明顯外傷、鼻梁骨折且全身都有明顯外傷，警員在場詢問傷勢來源，邱男等3人立刻代答「他自己跌倒」眾人欲蓋彌彰行徑讓警員起疑，警方命令不得離開並帶開傷者和幫派團夥隔離詢問。

警員並同步調閱監視器發現，3名惡煞鎖定謝姓被害人（45歲）外出時到附近超商購物時，在人行道上將其包圍後徒手痛毆，押被害人上車正要離去遭警巡邏查獲，原來謝男從1年多前陸續向邱男借高利貸，僅到手7萬元現金卻被逼簽下40萬元本票，謝男無力償還只好避不見面，才遭對方暴力討債。





警方當場逮捕3人，並查扣開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物。全案警詢後依涉犯《刑法》妨害自由、傷害、聚眾鬥毆現行犯，移送士林地檢署偵辦。

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