林士傑命案警逮「權利車女買家」　竟是臉書遭盜訊後請回

▲射殺林士傑的槍手（上圖）仍在逃，警方逮捕1名經手權利車買賣的女子釐清案情。（圖／ETtoday資料照）

記者林東良、賴文萱／台南報導



台南市漁會理事長林士傑的槍殺案件，警方在12日於高雄仁武區逮捕了一名被稱為「口罩男」的張姓嫌犯，但無足夠事證證明張男與此案有關，將他無保飭回。警方今（15）日在高雄拘提一名羅姓女子，懷疑她曾經手洽購槍手作案用的權利車，但事後發現羅女臉書遭盜用，與命案關聯性低，訊後已請回。

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，檢警專案小組追查槍手使用的權利車交通工具來源，15日上午在高雄美濃地區拘提38歲的羅姓女子及搜索，並帶回南市警局調查。

不過，警方訊問發現羅女臉書是遭他人冒用來與兩輛車子的車主聯絡交易事宜，顯示羅女與林命案關連性低，下午檢察官訊後已請回。

▲台南市警刑警大隊長張文源說明最新調查進度。（圖／記者林東良攝）

據了解，檢警專案小組在同1天就全部掌握到槍手3部作案車輛，除第1部權利車及作案手槍被縱火燒毀外，第2部權利車被槍手用潑鹽酸滅證，還有第3輛機車。 警方鑑識人員在車內的一個被潑灑到鹽酸的口罩中，採得生物跡證，警方12日於高雄仁武區逮捕張姓男子。然而，台南檢察署在對張男進行複訊後，認為目前並無足夠的明確事證，證明張男與此案有關，所以將他無保飭回。