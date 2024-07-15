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蘋果突襲上架HomePod mini「午夜色」　7月17日全面供貨

▲▼蘋果突襲上架HomePod mini「午夜色」　7月17日全面供貨。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果突襲上架HomePod mini「午夜色」，取代「太空灰」，售價同樣3000元。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者柯沛辰／綜合報導

蘋果今晚無預警推出HomePod mini午夜色版本，售價維持3000元，預計7月17日起正式供貨，現在就可以從官網下單訂購。蘋果自2020年起陸續推出白色、太空灰，隔年又推出黃色、橙色和藍色，如今時隔3年加入午夜色，讓果粉們又多了一個新選擇。

午夜色HomePod mini規格與先前其他顏色版本相同，同樣是84.3公釐高，採用100%再生網狀織物材質，具備無縫透聲網狀外層、背光觸控表面和延伸至邊緣的發光設計。

▲▼蘋果突襲上架HomePod mini「午夜色」　7月17日全面供貨。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲HomePod mini「午夜色」版本，7月17日起全面供貨。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果在官網宣布，HomePod mini新顏色「午夜色」將於7月17日起，在美國、加拿大、中國、新加坡以及其他28個國家和地區的蘋果零售店供貨。記者實際查看官網，「午夜色」似乎已取代原先的「太空灰」，售價與其他顏色相同，都是新台幣3000元。

HomePod mini可以透過Apple Music收聽歌曲，也可透過Apple TV 4K打造家庭劇院體驗。此外，也能藉由語音助理Siri控制智慧家庭功能，例如偵測家中是否有煙霧或一氧化碳過量，藉此發出通知，或掌控房間內的溫度與溼度等。

 
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蘋果HomePod mini午夜色

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